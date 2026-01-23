Ángel Romero habló desde Paraguay sobre la chance de sumarse a Boca: “Estamos en eso”

El mercado de pases de Boca no estaría siendo el más sencillo del mundo. En lo que respecta a altas, su más ansiado refuerzo, Marino Hinestroza, dejó plantado al Xeneize para jugar en Vasco da Gama luego de semanas de negociaciones. Luego de ello, Juan Román Riquelme comenzó a mover fichas para cerrar caras nuevas de otro tipo.

Entre todos los futbolistas con los que Boca ya está negociando, quien se encuentra más cerca de arribar como refuerzo es Ángel Romero. El paraguayo, recientemente libre tras un nuevo paso por el Corinthians, tiene un acuerdo verbal con el Xeneize para ser la cara nueva que necesita Claudio Úbeda para la ofensiva.

Pese a dicho contrato cerrado de palabra por un año, con posibilidad de extensión para un año más, todavía no está pasado a los papeles y es por ello que aún no fue oficializado por Boca. Este viernes, desde Paraguay, Ángel habló escuetamente con el periodista Abraham Acosta y dejó indicios del acuerdo con el club de la Ribera.

“No puedo hablar“, comenzó ante la consulta del colega, quien lo encontró mientras los hermanos Romero salían de su entrenamiento en la sede de Conmebol. “¿Cuándo te vas para Argentina?”, preguntó Acosta, a lo que Ángel, sin rodeos, esquivó y sentenció que “todavía no lo sabe“.

Tweet placeholder

Por último, cuando fue cuestionado acerca de su posible pase a Boca, Romero fue optimista, pero no lo dio por cerrado: “Estamos en eso“, cerró, antes de subirse a su auto. Lo cierto es que, en el Xeneize, esperan que Ángel Romero viaje a Argentina durante el fin de semana, y en los primeros días de la próxima semana pueda firmar su contrato de manera oficial.

Publicidad

Publicidad

Los detalles del acuerdo entre Boca y Ángel Romero

ver también Cristian Traverso se opuso a la llegada de Ángel Romero y apuntó contra Riquelme: “Cumpliendo sueños”

El paraguayo de 33 años, también hermano de Óscar, que ya jugó en Boca, se encuentra con el pase en su poder luego de lo que fue su último paso por Corinthians, y según pudo saber BOLAVIP, además de que Riquelme le ofreció un contrato de un año más otro a consideración de ambas partes, restan algunos detalles para que la operación llegue a buen puerto.

A lo largo de las próximas horas, y con el aval del futbolista que sueña con llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el combinado guaraní a cargo de Gustavo Alfaro, se finiquitarán los últimos términos legales para poder vestirse de azul y oro, ya que hay un acuerdo por la propuesta salarial y por la extensión vincular.

Los números de Ángel Romero en la última temporada

Ángel Romero tendrá su segundo paso por el fútbol argentino, donde ya vistió la camiseta de San Lorenzo, entre 2019 y 2021. Allí, afrontó 55 partidos, convirtió 13 goles y aportó 12 asistencias: presenció 4.209 minutos y fue amonestado en cuatro ocasiones.

Publicidad

Publicidad

En su estadía en Corinthians, al que llegó en diciembre de 2022 para afrontar su segundo paso por el club brasileño, fueron 53 los partidos que disputó: anotó 5 goles y aportó 3 asistencias en 2.449 minutos. Fue amonestado en cinco juegos.

¿Boca tiene libre el cupo de extranjeros?

La incorporación de Ángel Romero, además de la posibilidad de sumar a Kevin Serna, generó muchísima repercusión en el mundo Boca. Principalmente, por la cantidad de futbolistas no nacidos en Argentina que forman parte del plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Actualmente, los únicos futbolistas que cuentan como extranjeros son Ander Herrera, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Williams Alarcón, quien está próximo a conseguir la doble nacionalización. Una vez que la obtenga, liberará un cupo, algo que, en mayo de 2025, logró Miguel Merentiel.

Publicidad

Publicidad

En síntesis