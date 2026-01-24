Este sábado 24 de enero, se enfrentan Gimnasia y Esgrima de La Plata y Racing por la fecha 1 del Torneo Apertura en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro comienza a las 19:30 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Leandro Rey Hilfer y en el VAR está Adrián Franklin.
Gimnasia vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
El Lobo y la Academia se enfrentan en el Juan Carmelo Zerillo. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
El mercado de pases de Gimnasia
Altas
- Bautista Barros Schelotto (vuelve de Platense)
- Guillermo Enrique (vuelve de Alianza Lima -PER-)
- Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez)
- Francisco Vergara (vuelve de Excursionistas)
- Ignacio Fernández (libre de River)
- Ignacio Miramón (a préstamo del Lille -FRA-)
- Renzo Giampaoli (a préstamo de Boca)
- Agustín Auzmendi (a préstamo de Godoy Cruz)
Bajas
- Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez)
- Alejandro Piedrahita (libre a CSKA Sofía -BUL-)
- Santino Primante (libre a Midland)
- Bautista Merlini (libre)
- Luis Ingolotti (libre a Atlético Tucumán)
- Norberto Briasco (vuelve a Boca)
- Alan Sosa (préstamo a Aldosivi)
- Jan Hurtado (libre)
- Juan de Dios Pintado (préstamo a Nacional -URU-)
- Gaston Suso (libre e Atlético Tucumán)
La terna arbitral para Gimnasia vs. Racing
Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado para impartir justicia en Gimnasia vs. Racing. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
undefined
La posible formación de Racing vs. Gimnasia
Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa; Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
La posible formación de Gimnasia vs. Racing
Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Palabra autorizada