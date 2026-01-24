Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Gimnasia vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

El Lobo y la Academia se enfrentan en el Juan Carmelo Zerillo. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Gimnasia y Esgrima de La Plata y Racing se enfrentan en el Juan Carmelo Zerillo.
© Prensa Gimnasia / Prensa RacingGimnasia y Esgrima de La Plata y Racing se enfrentan en el Juan Carmelo Zerillo.

Este sábado 24 de enero, se enfrentan Gimnasia y Esgrima de La Plata y Racing por la fecha 1 del Torneo Apertura en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro comienza a las 19:30 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Leandro Rey Hilfer y en el VAR está Adrián Franklin.

Publicidad

El mercado de pases de Gimnasia

Altas

  • Bautista Barros Schelotto (vuelve de Platense)
  • Guillermo Enrique (vuelve de Alianza Lima -PER-)
  • Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez)
  • Francisco Vergara (vuelve de Excursionistas)
  • Ignacio Fernández (libre de River)
  • Ignacio Miramón (a préstamo del Lille -FRA-)
  • Renzo Giampaoli (a préstamo de Boca)
  • Agustín Auzmendi (a préstamo de Godoy Cruz)

Bajas

  • Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez)
  • Alejandro Piedrahita (libre a CSKA Sofía -BUL-)
  • Santino Primante (libre a Midland)
  • Bautista Merlini (libre)
  • Luis Ingolotti (libre a Atlético Tucumán)
  • Norberto Briasco (vuelve a Boca)
  • Alan Sosa (préstamo a Aldosivi)
  • Jan Hurtado (libre)
  • Juan de Dios Pintado (préstamo a Nacional -URU-)
  • Gaston Suso (libre e Atlético Tucumán)

La terna arbitral para Gimnasia vs. Racing

Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado para impartir justicia en Gimnasia vs. Racing. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
  • Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Nelson Sosa
undefined

undefined

La posible formación de Racing vs. Gimnasia

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa; Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

La posible formación de Gimnasia vs. Racing

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Rojo tiene chances de volver a Estudiantes y no concentró en Racing
Fútbol Argentino

Rojo tiene chances de volver a Estudiantes y no concentró en Racing

Brian Mansilla quiere irse de Rusia y volver a Racing
Fútbol Argentino

Brian Mansilla quiere irse de Rusia y volver a Racing

Racing no negociará a Marcos Rojo
Fútbol Argentino

Racing no negociará a Marcos Rojo

Barracas vs. River se enfrentan por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias
Fútbol Argentino

Barracas vs. River se enfrentan por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo