Los convocados de River para visitar a Rosario Central: Gallardo dejó afuera a Armani y tomó una decisión con Kendry Páez

River ultima detalles para la visita a Rosario Central, en lo que será uno de los platos fuertes del fin de semana en el Torneo Apertura. Marcelo Gallardo confirmó la nómina para ir rumbo a Arroyito, con un regreso muy esperado y otras bajas significativas.

La principal novedad es la vuelta de Marcos Acuña, que recibió el alta médica y se perfila para ser titular en reemplazo de Matías Viña, que fue expulsado el pasado miércoles ante Gimnasia. El Huevo está en condiciones y se metería en el equipo que arrancó el año sólido defensivamente.

Por otra parte, quien continúa afuera es Franco Armani, que todavía no está al 100% de la lesión que sufrió en la pretemporada. De esta manera, el joven Santiago Beltrán seguirá siendo quien se pare bajo los tres palos del arco riverplatense hasta que el campeón del mundo esté en óptimas condiciones.

Kendry Páez, en tanto, tampoco forma parte de la convocatoria. El ecuatoriano recién tuvo su primera práctica este sábado y es por eso que Marcelo Gallardo decidió prescindir de sus servicios para este compromiso.

Los convocados de River para enfrentar a Rosario Central

Arqueros : Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

: Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz. Defensores : Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Facundo González, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Paulo Díaz.

: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Facundo González, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Paulo Díaz. Mediocampistas : Aníbal Moreno ,Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Tomás Galván y Santiago Lencina.

: Aníbal Moreno ,Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Tomás Galván y Santiago Lencina. Delanteros: Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

La posible formación de River

Con algunas dudas, que se disiparán a último momento, la posible formación de River es con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Acuña o Díaz o Portillo o González; Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

