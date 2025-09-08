Así está la salud de Miguel Russo: se supo qué debe pasar para que pueda volver a hacerse cargo del primer equipo de Boca

De cara al compromiso ante Rosario Central por el Torneo Clausura, Boca Juniors encara una nueva semana de entrenamientos en el predio de Ezeiza. Mientras tanto, Miguel Ángel Russo se recupera en su casa tras unos días de internación en el Hospital Fleni.

Al DT del club de la Ribera se le detectó una infección urinaria que lo mantuvo en el centro médico hasta el viernes. A pesar de ya haber recibido el alta, Russo aún no está al frente de los entrenamientos. Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez lideran las prácticas del plantel.

A 6 días de la visita del Xeneize al Canalla, es una incógnita si Russo viajará a Rosario para estar al frente del equipo en un partido trascendental no solo para el Torneo Clausura, sino también para la tabla anual.

Según la información de Ezequiel Sosa, periodista de TyC Sports, el entrenador todavía no recibió el ‘OK’ del médico para retomar sus actividades habituales. Es por eso que esperan que esté al 100% nuevamente para poder afrontar el día a día con el plantel.

De la misma manera, el médico le aconsejó que continúe haciendo reposo en su casa, sin exponerse a las bajas temperaturas de los últimos días. Por eso, la evolución de las próximas jornadas determinarán si Russo puede estar con el plantel en Rosario.

La importancia de los puntos en juego en Rosario Central vs. Boca

La fecha interzonal de este próximo fin de semana arrojó un duelo de máxima exigencia entre el Canalla y el Xeneize. Aunque ambos necesitan la victoria para acercarse a las cimas de sus zonas en el Torneo Clausura, pondrán especial atención a la tabla anual.

Es que los dos equipos se ubican hoy entre las primeras tres posiciones de esta tabla acumulada, con solo dos boletos directos para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. River Plate lidera hoy con 46 unidades, mientras que Boca y Rosario Central lo siguen con 45 en la previa de este cruce directo.

