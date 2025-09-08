Jugó la final de la Libertadores 2018 con Boca, contó por qué Pratto hizo el gol sacando del medio y habló de Riquelme: “Pasaron cosas”

Cuando Julio Buffarini llegó a Boca fue un verdadero escándalo. El cordobés estaba totalmente identificado con San Lorenzo y a los hinchas del Ciclón no les cayó nada bien que pase al Xeneize. Su paso por el club de la Ribera se dio entre 2018 y 2021, en ese tiempo alternó como titular y suplente, terminó jugando más de 100 partidos, ganó cinco títulos y tuvo una salida algo polémica con negociaciones fallidas para renovar su contrato. En las últimas horas recordó la final de la Libertadores 2018 contra River y cómo fue lidiar con Juan Román Riquelme como dirigente.

Buffrini recordó el gol de Pratto sacando del medio

En diálogo con Dupla Técnica, el lateral por derecha dio su punto de vista respecto al tanto de Lucas Pratto en La Bombonera para marcar el 1 a 1 parcial: “La realidad que para el jugador de fútbol después de hacer un gol son cinco o diez minutos donde tenés que estar concentrado al máximo hasta que después se plancha el partido. Pasa eso muchas veces y ni hablar en un partido de la magnitud de lo que era esa final, pero lamentablemente nos tocó justo a nosotros: sacan del medio, filtran un pase, giran y Lucas patea cruzado muy bien. Después con el diario del lunes decís tendría que haber hecho esto pero pasó lo que pasó”.

La final de Madrid

Julio Buffarini también se refirió a lo que pasó en la revancha de aquella final de Libertadores 2018 ante River: “La final fue muy pareja. River llegaba en su mejor momento sin dudas. En el 2 a 2 en cancha de Boca tuvimos para hacer el tercero con el Pipa. Después en el Bernabeu en el primer tiempo fuimos muy superiores y en el segundo nos pasó factura que teníamos muchos jugadores que llegaron al límite y en una final llegar al límite es difícil. Yo creo que hasta la expulsión de Barrios estuvimos siempre en partido y después pasaron cosas que lamentablemente no eran para nosotros”.

Además, agregó: “Lo divido en dos porque el primer tiempo fue muy bueno y si seguíamos así yo creía que la ganábamos porque fuimos muy superiores. Y después duele el resultado que se da, duele perder una final y más de la magnitud que fue un Boca – River. Me voy con la tranquilidad de que dejamos todo y que la final fue muy pareja. Después de ese partido hubo un quiebre con la gente en lo personal porque hasta el día de hoy la gente de Boca me agradece por el esfuerzo que hice en esa final”.

Buffarini marca al Pity Martínez. (Foto: Getty)

Por otro lado, se sorprendió por la ausencia de Carlos Tévez desde el inicio: “Me hizo ruido que Tevéz haya sido suplente en ese partido. A cualquiera le hace ruido cuando un jugador como Tevez está en el banco y ni hablar en un partido trascendental como es una final con un jugador que ha jugado y a ganado muchísimas cosas. Pero bueno, el técnico tomó una decisión pensando en el equipo”.

Publicidad

Publicidad

Riquleme como dirigente

El tramo final de Julio Buffarini en Boca lejos estuvo de ser el ideal. Negociaciones fallidas por la renovación de contrato generaron un clima extraño, finalmente terminó marchándose en 2021 al Huesca de España. Al ser consultado por Juan Román Riquelme como dirigente, Buffa dijo: “La experiencia mía fue bastante buena. Después empezaron a pasar un montón de cosas con Pol Fernandez, con Nahuel Molina y también conmigo que mandan a decir que no iba a renovar”.

ver también Fue criticado por los hinchas de Boca y ahora recordó su paso por el club: “Muy bueno”

“Pasaron cosas y me terminé yendo, pero él siempre tuvo la buena predisposición conmigo para que renovara pero eso era algo más personal porque ya llevaba tres años y medio y tenía la posibilidad de ir a Europa. Con 32 años una posibilidad así no se me iba a volver a dar y lo tomé por ese lado”, completó Buffarini.

ver también Decisión tomada: Miguel Ángel Russo determinó qué hará de cara a la visita de Boca a Rosario Central