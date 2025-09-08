Jugó 7 años en Boca, ganó 4 títulos y sorprendió al anunciar su retiro tras quedar libre en el Ascenso: “No estaba disfrutando”

Luego de disputar la primera parte de la temporada con San Miguel, club de la Primera Nacional, y rescindir su contrato, el mediocampista de 35 años, Cristian Erbes, rompió el silencio en una entrevista, en la que reveló que tomó la decisión de retirarse de la práctica profesional.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca, club en el que jugó durante 7 temporadas y ganó cuatro títulos, afirmó que el paso por el Trueno Verde fue el último en su carrera, ya que no tiene intenciones de seguir jugando. Tal es así que en el pasado mercado de pases no buscó club.

En diálogo con “En Boca de Todos”, Erbes fundamentó por qué decidió colgar los botines. “La decisión está prácticamente tomada, así que es la posibilidad que estoy manejando. Lo hablo con amigos, con mi señora y me dicen que tome la decisión que me haga feliz”, inició.

Siguiendo por la misma línea, agregó sobre cómo tomó esta decisión para su carrera: “La verdad es que no estaba disfrutando al fútbol como antes y por ahí me tomé ese descanso de salir de San Miguel para disfrutar de otras cosas. En base a eso tomé una decisión”.

Cristian Erbes en su paso por Boca. (Getty).

A lo largo de los 16 años de carrera, Erbes pasó siete de ellos por el Xeneize y luego tuvo pasos por Veracruz de México, Chacarita, Karpaty Lviv de Ucrania, Nacional de Paraguay, Atlético Tucumán, Deportes La Serena de Chile, Ferro, Emelec de Ecuador y San Miguel.

En su último semestre, en el que jugó en San Miguel luego de llegar proveniente de Emelec, Erbes tan solo disputó siete partidos, en los que el presente del equipo no fue el mejor. A mitad de año, decidió rescindir su contrato con la institución para quedarse con el pase en su poder.

El paso de Cristian Erbes por Boca

Desde su debut en el Xeneize, hasta su salida en 2016, el mediocampista central disputó un total de 155 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó seis asistencias. Además, recibió 35 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 11399 minutos en cancha.

En cuanto al palmarés, ganó los cuatro títulos que obtuvo en su carrera. Los mismos son el Torneo Apertura 2011, Copa Argentina 2012, Campeonato 2015 y Copa Argentina 2015.

