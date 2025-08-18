Así fue la reacción de los jugadores de Boca al cruzarse con Sebastián Villa previo al partido contra Independiente Rivadavia

Previo a la victoria de Boca 3 a 0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura ocurrió un hecho particular, ya que Sebastián Villa, capitán del elenco local, fue al banco de suplentes de su rival para saludar a los suplentes y excompañeros.

En su tercer enfrentamiento en contra del Xeneize, el delantero colombiano se metió en el banco de suplentes de Miguel Ángel Russo, y allí tuvo un amistoso cruce con Luis Advíncula, Frank Fabra y Nicolás Figal, quienes fueron compañeros suyo en los últimos años.

Luego de saludar a algunos de los relevos de Boca, Villa tuvo un particular cruce con los tres jugadores mencionados anteriormente. Primero, le dio una palmada amistosa a Advíncula, para después tenderse en un abrazo con Fabra, quien seguía sentado en el banco.

Después de esto, el lateral peruano se levantó y comenzó a agitar la cabeza de Villa, que se encontraba agachado. Allí, se sumó Figal a las bromas, ya que comenzó a zamarrear al colombiano, para luego darle un abrazo y saludarlo. Una vez que terminó con los saludos, el delantero se marchó al campo de juego.

¿Cómo fue el paso de Sebastián Villa por Boca?

Sebastián Villa supo tener por momentos un gran ciclo de 6 temporadas con la camiseta de Boca. En total, entre todas las competencias, afrontó 172 partidos en los que aportó 29 goles y 33 asistencias. En cuanto a títulos, sumó 7 estrellas, todas a nivel local.

Publicidad

Publicidad

ver también La llamativa respuesta de Russo después de la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia: “No fue un respaldo del plantel”