Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Así fue la reacción de los jugadores de Boca al cruzarse con Sebastián Villa previo al partido contra Independiente Rivadavia

El delantero colombiano fue a saludar a sus excompañeros al banco de suplentes.

Por Marco D'arcangelo

Villa saludó a los suplentes de Boca.
© ESPNVilla saludó a los suplentes de Boca.

Previo a la victoria de Boca 3 a 0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura ocurrió un hecho particular, ya que Sebastián Villa, capitán del elenco local, fue al banco de suplentes de su rival para saludar a los suplentes y excompañeros. 

En su tercer enfrentamiento en contra del Xeneize, el delantero colombiano se metió en el banco de suplentes de Miguel Ángel Russo, y allí tuvo un amistoso cruce con Luis Advíncula, Frank Fabra y Nicolás Figal, quienes fueron compañeros suyo en los últimos años. 

Luego de saludar a algunos de los relevos de Boca, Villa tuvo un particular cruce con los tres jugadores mencionados anteriormente. Primero, le dio una palmada amistosa a Advíncula, para después tenderse en un abrazo con Fabra, quien seguía sentado en el banco.

Después de esto, el lateral peruano se levantó y comenzó a agitar la cabeza de Villa, que se encontraba agachado. Allí, se sumó Figal a las bromas, ya que comenzó a zamarrear al colombiano, para luego darle un abrazo y saludarlo. Una vez que terminó con los saludos, el delantero se marchó al campo de juego. 

¿Cómo fue el paso de Sebastián Villa por Boca?

Sebastián Villa supo tener por momentos un gran ciclo de 6 temporadas con la camiseta de Boca. En total, entre todas las competencias, afrontó 172 partidos en los que aportó 29 goles y 33 asistencias. En cuanto a títulos, sumó 7 estrellas, todas a nivel local.

Publicidad
La llamativa respuesta de Russo después de la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia: “No fue un respaldo del plantel”

ver también

La llamativa respuesta de Russo después de la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia: “No fue un respaldo del plantel”

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”

ver también

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Di María sorprendió al elegir los 5 máximos ídolos de la Selección Argentina
Lionel Messi

Di María sorprendió al elegir los 5 máximos ídolos de la Selección Argentina

Revelan las posiciones en las que Xabi piensa utilizar a Mastantuono
Fútbol europeo

Revelan las posiciones en las que Xabi piensa utilizar a Mastantuono

Simeone se refirió al enojo de Julián en el cambio vs. Espanyol
Fútbol europeo

Simeone se refirió al enojo de Julián en el cambio vs. Espanyol

Falcioni recordó la final de Libertadores perdida con Boca en 2012 y apuntó contra el hermano de Juan Román Riquelme
Boca Juniors

Falcioni recordó la final de Libertadores perdida con Boca en 2012 y apuntó contra el hermano de Juan Román Riquelme

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo