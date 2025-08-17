Es tendencia:
Boca Juniors

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”

Los hinchas del Xeneize apuntaron contra el chileno por su rendimiento.

Por Marco D'arcangelo

La hinchada de Boca en el empate ante Unión.
En el marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el Malvinas Argentinas, Boca venció 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por lo que de esta manera cortó con una racha histórica de 12 partidos sin ganar y se metió en zona de clasificación a la Libertadores por tabla anual.

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, los hinchas del Xeneize reaccionaron en vivo al rendimiento del equipo comandado por Miguel Ángel Russo. Allí, criticaron a varios futbolistas del XI titular, y uno de los principales apuntados fue el mediocampista Carlos Palacios.

El chileno, quien volvió a la titularidad tras varios partidos por decisión del entrenador, disputó 70 minutos del partido y su rendimiento no convenció a los hinchas, quienes pidieron por su salida del club a pesar de que llegó a principios de año a cambio de 5 millones de dólares.

“Palacios no tiene que jugar más”, “Basta de Palacios”, “Que cara nos salió la jodita de Palacios”, “Lo malo que es Palacios, no puede vestir más la camiseta de Boca”, “Que espanto es Palacios”, “Palacios hace todo lento”, “Palacios está restándole al equipo”, “Que malo es Palacios”, fueron algunas de las críticas al chileno.

El partido de Carlos Palacios en números

  • 70 minutos jugados
  • 27/30 pases completos
  • 0 de 4 duelos ganados
  • 7 pérdidas de pelota
  • 1 falta cometida
  • 0 gambetas completas

Los números de Carlos Palacios en Boca

Desde su llegada al club, el mediocampista ofensivo de 25 años lleva disputados un total de 24 partidos. En los mismos convirtió tres goles y aportó la misma cantidad de asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas en 1789 minutos en cancha.

