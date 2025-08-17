Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La llamativa respuesta de Russo después de la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia: “No fue un respaldo del plantel”

El experimentado entrenador habló al término del encuentro donde su equipo cortó la extensa racha negativa de partidos sin ganar.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.
© GettyMiguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.

Luego de una noche apasionante en el Estadio Malvinas Argentinas, Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y cortó la extensa racha negativa de 12 partidos sin conocer la victoria. De esta manera, el Xeneize sumó su primer triunfo en lo que va del segundo semestre y puede darse el lujo de respirar por unos días hasta el próximo compromiso por el Torneo Clausura 2025.

Gracias a los goles de Leandro Paredes -ayudado por un rebote en el camino-, Exequiel Zeballos y Alan Velasco sobre el final, el conjunto de la ribera goleó al Tomba en un cotejo muy electrizante. Así las cosas, el elenco que comanda tácticamente Miguel Ángel Russo tuvo su primera victoria en el campeonato y entró en puestos de Copa Libertadores por la tabla anual.

Lo cierto es que el entrenador asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol y dejó una frase que hizo mucho ruido. Ante la pregunta de un periodista presente sobre si el triunfo estuvo vinculado a un apoyo de parte de los jugadores, el experimentado director técnico fue muy contundente y respondió: “No fue un respaldo del plantel”.

Inmediatamente después de lo mencionado recién, Russo amplió su discurso al respecto del cuerpo técnico que lidera. “Nosotros estamos bien, venimos hablando mucho y es normal. Dialogamos cómo tenemos que hacer para crecer y los jugadores crezcan y compitan“, contestó segundos más tarde de la primera frase que cortó de raíz la cuestión que le preguntaron.

Más declaraciones de Miguel Russo

En cuanto a lo que fue el trámite del encuentro en el Estadio Malvinas Argentinas, Miguelo fue tajante y expresó: “Enfrentamos a un rival muy competitivo“. Luego, se refirió a las luchas internas que hay entre los jugadores por ganarse un lugar y contó: “Nosotros buscaremos siempre lo mejor. Me gustan las competencias puras y sanas dentro del plantel, es lo que estamos buscando”.

Publicidad

También se tomó unos segundos para referirse a lo ocurrido sobre el campo de juego mendocino y realizó un breve análisis. En modo de justificación de cómo se dio la victoria, el entrenador del Xeneize reveló: “Lo vinimos a buscar, fuimos muy inteligentes y eso suma un montón a nivel del grupo. Me alegro porque los jugadores están felices y necesitaban algo así“.

Para cerrar la rueda de prensa post partido, el DT puso el foco en el compromiso ante Banfield en La Bombonera del próximo fin de semana. “Ahora viene un partido difícil de local y tenemos que estar preparados”, deslizó. Pero poco después, culminó con un elogio a sus dirigidos. “Boca tiene un plantel fuerte y grande, cada partido hay que elegir a los que mejor están”, culminó.

Boca le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia y cortó la racha negativa de 12 partidos sin ganar

ver también

Boca le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia y cortó la racha negativa de 12 partidos sin ganar

De indiscutido a borrado: el jugador de Boca que quedó afuera del banco contra Independiente Rivadavia

ver también

De indiscutido a borrado: el jugador de Boca que quedó afuera del banco contra Independiente Rivadavia

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Luego de los triunfos de Boca y River, así quedó la tabla anual
Fútbol Argentino

Luego de los triunfos de Boca y River, así quedó la tabla anual

Los puntajes de Boca ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Los puntajes de Boca ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”
Boca Juniors

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”

La polémica reacción de Cavani cuando salió reemplazado ante Independiente Rivadavia
Boca Juniors

La polémica reacción de Cavani cuando salió reemplazado ante Independiente Rivadavia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo