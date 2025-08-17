Es tendencia:
Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

La Lepra mendocina recibe al Xeneize en el Estadio Malvinas Argentinas por la quinta jornada del campeonato doméstico.

Las posibles formaciones

Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por Nahuel De Hoz

Sebastián Villa y Leandro Paredes, protagonistas de Independiente Rivadavia y Boca.

Este domingo y por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, Independiente Rivadavia recibe a Boca a partir de las 20:30 horas. El partido que se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Además, el encuentro que protagonizan la Lepra y el Xeneize es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

