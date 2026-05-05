Así quedó Boca en la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras la derrota ante Barcelona de Guayaquil

Boca volvió a sufrir un traspié en la Copa Libertadores. Tras la derrota ante Barcelona de Ecuador, volvió a dejar la chance de sumar puntos y no solo complicó su futuro en la fase de grupos al perder su segundo partido consecutivo, sino que dio un nuevo paso atrás hacia su gran objetivo a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.
Con este resultado obtenido en Guayaquil, Boca no pudo sumar porotos en el ranking general elaborado por la Conmebol que comenzó a contabilizarse el año pasado. De esta manera, el Xeneize se mantuvo con nueve unidades en la tabla (tres por acceder a la fase de grupos y seis por sus dos triunfos y, no logró achicar un margen valioso respecto a los equipos que lideran el listado.
El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029
- Palmeiras — 57 puntos
- Flamengo (clasificado) — 55 puntos
- Liga de Quito — 44 puntos
- Estudiantes de LP — 36 puntos
- Racing — 35 puntos
- São Paulo — 25 puntos
- Peñarol — 24 puntos
- Vélez — 24 puntos
- River Plate — 23 puntos
- Universitario — 22 puntos
- Independiente del Valle — 21 puntos
- Botafogo — 21 puntos
- Cerro Porteño — 21 puntos
- Libertad — 20 puntos
- Bolívar — 19 puntos
- Nacional — 17 puntos
- Atlético Nacional — 17 puntos
- Internacional — 17 puntos
- Sporting Cristal — 16 puntos
- Rosario Central — 13 puntos
- Universidad de Chile — 13 puntos
- Independiente Rivadavia — 12 puntos
- Corinthians — 12 puntos
- Barcelona — 10 puntos
- Boca Juniors — 9 puntos
- Lanús — 9 puntos
- Cruzeiro — 9 puntos
- Platense — 9 puntos
- Mirassol — 9 puntos
- Universidad Católica — 9 puntos
- Universidad Central Venezuela — 9 puntos
- Colo Colo — 8 puntos
- Olimpia — 8 puntos
- Coquimbo — 7 puntos
- Deportes Tolima — 7 puntos
- Independiente Medellín — 7 puntos
- Barcelona de Guayaquil – 6 puntos
- Always Ready — 3 puntos
- La Guaira — 5 puntos
- Fluminense — 4 puntos
- Independiente Santa Fe — 4 puntos
- Junior — 4 puntos
- Cusco — 3 puntos
El sistema de clasificación y la cuenta que hace Boca
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.
La ventaja clave frente a los competidores inactivos
Pensando en la carrera por escalar posiciones en el listado que tiene Boca, el Xeneize debe considerar un factor importante. Más allá de que los campeones de América —como Flamengo, único clasificado hasta hoy— liberen cupos al dejar de competir en el ranking, el dato clave reside en que solo suman unidades aquellos equipos que logran participar de la Gloria Eterna.