Así quedó Boca en la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras la derrota ante Barcelona de Guayaquil

El Xeneize desperdició una nueva chance de sumar puntos en el ranking que le permite el acceso a la competencia internacional que ya disputó en 2025. .

Boca volvió a sufrir un traspié en la Copa Libertadores. Tras la derrota ante Barcelona de Ecuador, volvió a dejar la chance de sumar puntos y no solo complicó su futuro en la fase de grupos al perder su segundo partido consecutivo, sino que dio un nuevo paso atrás hacia su gran objetivo a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Con este resultado obtenido en Guayaquil, Boca no pudo sumar porotos en el ranking general elaborado por la Conmebol que comenzó a contabilizarse el año pasado. De esta manera, el Xeneize se mantuvo con nueve unidades en la tabla (tres por acceder a la fase de grupos y seis por sus dos triunfos y, no logró achicar un margen valioso respecto a los equipos que lideran el listado.

El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Palmeiras — 57 puntos

Flamengo (clasificado) — 55 puntos

Liga de Quito — 44 puntos

Estudiantes de LP — 36 puntos

Racing — 35 puntos

São Paulo — 25 puntos

Peñarol — 24 puntos

Vélez — 24 puntos

River Plate — 23 puntos

Universitario — 22 puntos

Independiente del Valle — 21 puntos

Botafogo — 21 puntos

Cerro Porteño — 21 puntos

Libertad — 20 puntos

Bolívar — 19 puntos

Nacional — 17 puntos

Atlético Nacional — 17 puntos

Internacional — 17 puntos

Sporting Cristal — 16 puntos

Rosario Central — 13 puntos

Universidad de Chile — 13 puntos

Independiente Rivadavia — 12 puntos

Corinthians — 12 puntos

Barcelona — 10 puntos

Boca Juniors — 9 puntos

Lanús — 9 puntos

Cruzeiro — 9 puntos

Platense — 9 puntos

Mirassol — 9 puntos

Universidad Católica — 9 puntos

Universidad Central Venezuela — 9 puntos

Colo Colo — 8 puntos

Olimpia — 8 puntos

Coquimbo — 7 puntos

Deportes Tolima — 7 puntos

Independiente Medellín — 7 puntos

Barcelona de Guayaquil – 6 puntos

Always Ready — 3 puntos

La Guaira — 5 puntos

Fluminense — 4 puntos

Independiente Santa Fe — 4 puntos

Junior — 4 puntos

Cusco — 3 puntos

El sistema de clasificación y la cuenta que hace Boca

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.

La ventaja clave frente a los competidores inactivos

Pensando en la carrera por escalar posiciones en el listado que tiene Boca, el Xeneize debe considerar un factor importante. Más allá de que los campeones de América —como Flamengo, único clasificado hasta hoy— liberen cupos al dejar de competir en el ranking, el dato clave reside en que solo suman unidades aquellos equipos que logran participar de la Gloria Eterna.