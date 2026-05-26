Bentancur lamentó la decisión de Bielsa de dejar a Nández sin Mundial con Uruguay: “Es un referente”

El jugador del Tottenham dejó en evidencia que el plantel no esperaba la baja de quien se había convertido en uno de los grandes líderes dentro del vestuario Celeste.

La ausencia de Nahitan Nández, mediocampista de 30 años que milita en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, fue una de las grandes sorpresas en la lista definitiva de convocados para disputar el Mundial con la Selección de Uruguay que presentó Marcelo Bielsa. Tan inesperada fue la baja que en su arribo a Montevideo, para incorporarse a los entrenamientos, el propio Rodrigo Bentancur lo lamentó.

“Es un referente para nosotros y es una lástima que no esté. Es una ausencia importante. Me enteré recién ahora. Cuando entre al Complejo Celeste vamos a ver con mis compañeros cómo está la situación, pero es una lástima“, manifestó el volante de Tottenham que, como Nández, tiene pasado en el fútbol argentino defendiendo la camiseta de Boca.

Tras finalizar la temporada con Al Qadsiah, Nández ya había viajado a Uruguay para esperar que el entrenador diera la lista que finalmente no lo tuvo entre los convocados. En silencio sobre la decisión de Bielsa, horas después el jugador publicó una foto en compañía de su familia.

La ausencia de Nández sorprendió a los propios jugadores de la Selección de Uruguay.

Bentancur habló de las expectativas de Uruguay

Rodrigo Bentancur, que sí aseguró la posibilidad de disputar su tercera Copa del Mundo pese a haber sufrido a causa de una lesión que lo tuvo a maltraer en una temporada muy difícil para Tottenham, en la que finalmente se logró la permanencia en la Premier League, se refirió a las expectativas de La Celeste en el certamen FIFA.

“En un Mundial son partidos aparte, no hay partidos fáciles. Casi todos tienen jugadores en Europa y por todo el mundo”, señaló en referencia al Grupo H, en el que junto a la Selección de España parten como favoritos a avanzar a dieciseisavos de final, integrado además por Arabia Saudita y Cabo Verde.

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Su lesión y el cambio de chip

Rodrigo Bentancur reconoció que el último mes y medio no estuvo pensando en el seleccionado uruguayo pese a la proximidad del Mundial, debido a que Tottenham estaba atravesando un muy duro final de temporada, jugándose nada menos que la permanencia en la Premier League, y él buscaba recuperarse de la mejor manera de un desprendimiento en el bíceps que sufrió en enero y requirió intervención quirúrguica.

“El último mes y medio me preocupé solo por mi club. Me sentía muy responsable por el mal momento de Tottenham y la lesión. El primer objetivo cuando me lesioné era poder llegar al Mundial pero después pasó a un segundo plano porque quería ayudar a mis compañeros a salir de una situación complicada. Recién ahora me pongo en modo selección y ahora me voy a poner a recuperar bien para llegar de la mejor manera al Mundial”, manifestó el ex Boca y Juventus.

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