Manuel Ugarte admitió su sorpresa por la decisión de Marcelo Bielsa de dejar afuera del Mundial a Nahitan Nández

El futbolista del Manchester United no ocultó sus sensaciones cuando se enteró que el ex Boca no jugará para Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

Marcelo Bielsa todavía no confirmó la lista de convocados de la Selección de Uruguay para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero lo que sí fue haciendo, conforme a la prensa uruguaya, fue comunicarle a aquellos jugadores que quedaron descartados de sus planes, tal es el caso de Nahitan Nández.

El ex Boca fue uno de los jugadores habituales en las citaciones de la Celeste bajo el mando del Loco, hasta que en la fecha FIFA de marzo no pudo jugar en los amistosos con Inglaterra y Argelia por un cuadro de Coronavirus. No obstante, en el país charrúa estipulaban que de igual forma sería uno de los integrantes de la nómina definitiva.

De ahí el asombro de propios extraños, entre ellos, Manuel Ugarte, que se refirió al respecto al llegar a suelo uruguayo para sumarse a la selección: ”Sin dudas que me sorprendió porque Nahitan es un jugador importante para nosotros. Jugó partidos muy buenos, importantes, es parte del proceso, parte del grupo. No tengo ni idea, pero sí fue una sorpresa”.

Por otra parte, en cuanto a su comunicación con el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, Ugarte, haciendo alusión a las semanas que no pudo jugar en el Manchester United por un dolor de espalda, aclaró: ”Con el entorno he hablado, hablo prácticamente todos los días para gestionar las cargas de las semanas mientras no estaba jugando”.

MANUEL UGARTE: "ME SORPRENDIÓ LO DE NÁNDEZ PORQUE ES UN JUGADOR IMPORTANTE PARA NOSOTROS" https://t.co/2qyTQoYRKi a través de @YouTube



"Jugar un Mundial es un privilegio. Los 26 que sean van a ser privilegiados y hay que ir con el cuchillo entre los dientes, como se dice".



🎙️… pic.twitter.com/C8uLexLW6p — Sport 890 (@Sport890) May 25, 2026

Para cerrar, admitió que hace rato tiene el foco puesto en lo que será la participación de Uruguay en Norteamérica: ”Los últimos meses mi enfoque fue en la Copa del Mundo 100 por ciento. Llego entero a la Selección. Lo bueno es que me mantuve en forma, ese fue mi objetivo”.

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El cronograma de Uruguay en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la Selección de Uruguay integra el Grupo H. Enfrentará a Arabia Saudita el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami; seis días después, el domingo 21 de junio, se medirá ante Cabo Verde en ese mismo escenario de Florida, y finalmente, cerrará la primera fase en un electrizante cruce contra España el viernes 26 en el Estadio Akron de Guadalajara, México, buscando su pasaje a los dieciseisavos de final.

En síntesis