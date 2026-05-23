Nahitan Nández, afuera de la Selección Uruguay para el Mundial 2026 por decisión de Marcelo Bielsa

El volante que hoy ejerce como lateral derecho participó en 13 de 18 partidos de las Eliminatorias, pero se quedará afuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

El bombazo que sacude a la Selección de Uruguay a 19 días del inicio del Mundial. Por decisión pura y exclusiva de Marcelo Bielsa, Nahitan Nández no irá a la Copa del Mundo con el resto de la delegación, siendo excluido de la lista definitiva que se dará a conocer en los próximos días.

El surgido en Peñarol, de actualidad en Al-Qadsiah de Arabia Saudita, será marginado de la lista definitiva del conjunto dirigido por Bielsa, siendo la segunda ocasión consecutiva en la que queda fuera de un Mundial.

Cabe destacar que Nández lleva más de 70 partidos disputados con la Selección de Uruguay, por lo que era uno de los más experimentados con chances de viajar a Norteamérica. Además, Marcelo Bielsa lo contaba como una pieza importante, ya que jugó 13 de 18 encuentros de las Eliminatorias y fue titular en la Copa América 2024.

A pesar de ello, el entrenador argentino decidió no contar con él para la nómina de 26 convocados que jugarán la contienda global y desde tierras uruguayas alegan que los motivos serían extradeportivos. En las últimas tres citaciones, Nández no estuvo presente en dos de ellas: en octubre por decisión de Bielsa, en noviembre viajó con el plantal a los amistosos ante México y Estados Unidos y en marzo fue baja por contagiarse Coronavirus.

Nahitan Nández, futbolista de la Selección Uruguay que no irá al Mundial.

El periodista uruguayo Rodrigo Vázquez alegó que en su última presencia en la selección, en aquella doble fecha en Norteamérica, se dieron ciertas cuestiones que condicionaron el vínculo entre Nández y Bielsa, por lo que, a la hora de hacer el recorte final en la lista de convocados para el Mundial, el Loco optó por comunicarle al lateral derecho que no estará.

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No se conoce con certeza cuándo saldrá la lista definitiva de 26 jugadores en Uruguay, aunque deberá ser antes del 1 de junio. Por lo pronto, la única precisión es que Nández no estará en ella por la determinación del DT.

Bielsa ya anunció que se irá de Uruguay post Mundial

El propio Marcelo Bielsa comunicó la noticia con una contundente frase cuando tomó el micrófono en el evento de la AUF durante el pasado jueves: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo“, sentenció Bielsa sin dar lugar a la incertidumbre de lo que pasará más allá del mes de julio, donde la Selección de Uruguay terminará de disputar la competición que enfrenta a los mejores países de cada continente.

Inmediatamente después, continuó con su relato y fue ahí cuando se encargó de dedicarle unas palabras al combinado nacional que todavía conduce. “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial“, manifestó el Loco en un claro intento de rendirse ante la posibilidad de comandar a una nación entera.

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Los números de Nahitan Nández en Arabia Saudita

Desde su llegada al elenco árabe a mediados de 2024, el futbolista uruguayo de 30 años lleva disputados un total de 68 partidos, en los que anotó 8 goles y aportó 14 asistencias. Además recibió 19 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 6049 minutos en cancha.

El grupo y el fixture de Uruguay en el Mundial

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En síntesis