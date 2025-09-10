Atento Boca: la firme decisión de Leandro Paredes tras la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador

Tras ser titular en los dos encuentros con la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas, Leandro Paredes regresó al país y desde Boca decidieron darle la jornada del miércoles libre, para que se sume a las prácticas del jueves y así prepararse para el duelo contra Rosario Central.

A pesar de esta licencia por un día, el mediocampista central tomó una fuerte decisión, debido a que de igual manera se presentó en el Boca Predio de Ezeiza para ponerse a las órdenes de Claudio Úbeda y hacer una práctica suave, con el objetivo de bajar las cargas físicas.

Según lo informado por el periodista Emiliano Raddi, luego de llegar al Predio de la AFA, Paredes fue directamente al entrenamiento de Boca y llegó a tiempo para estar junto al resto de sus compañeros, quienes retornaron a las prácticas el pasado lunes, después de tener el fin de semana libre.

Además, el periodista Marcos Bonocore agregó que el futbolista informó que quería estar presente en el entrenamiento de la tarde, pero desde del cuerpo técnico decidieron darle la tarde libre, que regrese a su hogar para descansar y volver a las prácticas mañana.

Así las cosas, el volante de 31 años tendrá una jornada de cargas bajas y a partir de mañana se sumará a la par del plantel. De cara al duelo contra Rosario Central del próximo domingo en Arroyito, el campeón del mundo volverá a ser titular y compartirá la mitad de la cancha junto a Rodrigo Battaglia.

El desempeño de Paredes en la fecha FIFA

Ante la ausencia de Enzo Fernández por suspensión y con Alexis Mac Allister entre algodones, Paredes fue titular tanto en la victoria 3 a 0 frente a Venezuela como también en la derrota 1 a 0 ante Ecuador, aunque en ninguno de los dos encuentros completó los 90 minutos.

Publicidad

Publicidad

En el primer encuentro, jugó 74 minutos y fue ovacionado por el Estadio Más Monumental cuando fue reemplazado por Exequiel Palacios, mientras que en el segundo compromiso estuvo 62 minutos en cancha y fue Franco Mastantuono quien ingresó en su lugar.

Los números de Leandro Paredes en su vuelta a Boca

En su primer semestre como jugador del Xeneize, el mediocampista lleva disputados un total de siete partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina. En los mismos no aportó goles y repartió tres asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas en 562 minutos en cancha.

ver también Atento Boca: se definió el futuro de Kevin Zenón tras la oferta de CSKA Moscú