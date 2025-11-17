Es tendencia:
Atento Boca: los 4 jugadores que recuperaría Claudio Úbeda para los octavos de final por el Torneo Clausura 2025

Un suspendido, otro preservado y dos recuperados por lesiones, las altas que espera el cuerpo técnico del Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.
© GettyClaudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.

Después de cerrar la fase regular con cuatro victorias consecutivas, Boca ya tiene la cabeza puesta en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Mientras aguarda por conocer a su contrincante del próximo fin de semana en La Bombonera, Claudio Úbeda bien sabe que recuperará varios futbolistas con los que no pudo contar en el enfrentamiento ante Tigre de este domingo.

Últimamente, el plantel del Xeneize estuvo diezmado por diferentes bajas y por diversos motivos. Sin embargo, contra el Matador regresó Edinson Cavani y anotó un gol de penal para sellar la victoria por 2-0. Con esa vuelta ya consumada, el cuerpo técnico está próximo a recuperar otros 4 jugadores de cara al duelo de eliminación directa camino hacia el título del campeonato local.

Lo cierto es que, como mínimo, Boca recuperará a Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. No conforme con eso, hay grandes chances de que también se dé el regreso de Rodrigo Battaglia para el compromiso por los octavos de final del certamen doméstico. Otro protagonista que podría retornar es Alan Velasco, aunque un tanto menos probable que sus compañeros.

Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, futbolistas de Boca. (Getty Images)

En lo que respecta al zaguero central y al centrodelantero, se debió a una cuestión de tarjetas amarillas. El defensor había llegado a la quinta amonestación y cumplió la fecha de suspensión correspondiente, mientras que el atacante fue preservado por tener 4 de ellas en su poder y ponía en peligro su participación durante el primero de los mata-mata del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, Battaglia está en el último tramo de la recuperación de la lesión que padeció el pasado 22 de octubre. En ese entonces, el volante central sufrió una cuestión “muscular grado II en el sóleo de la pierna izquierda”, según informó el parte médico oficial. A casi un mes del hecho, se cree que podría ser uno de los integrantes del banco de suplentes el próximo fin de semana.

En lo que respecta a Velasco, los tiempos son un problema. El pasado 7 de octubre, el habilidoso sufrió una “distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha“, tal como anunció la institución. Si bien hará todo lo posible por estar a disposición del cuerpo técnico, no son muy elevadas las posibilidades de que sea parte de la lista de convocados de Úbeda para los octavos de final.

Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, mediocampistas de Boca. (Getty Images)

Tras el triunfo por 2-0 ante Tigre, el entrenador habló en conferencia de prensa sobre las posibles vueltas y mencionó: “Nos queda todavía Rodrigo y Alan, que están en etapas de recuperación y cada vez están mejor. Calculamos que en el corto plazo los vamos a tener”. Luego, concluyó: “Mientras más herramientas tengamos para usar y potenciar el plantel, bienvenido sea”.

DATOS CLAVE

  • Lautaro Di Lollo y Milton Giménez regresan por haber cumplido la suspensión y haber sido preservado (por 4 amarillas) respectivamente.
  • El protagonista Rodrigo Battaglia está en el último tramo de recuperación de su lesión muscular grado II en el sóleo de la pierna izquierda (sufrida el 22 de octubre).
  • Alan Velasco (distensión de ligamento en rodilla derecha) es menos probable que regrese, aunque Úbeda espera tenerlos a él y a Battaglia en el “corto plazo“.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

