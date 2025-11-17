La inmejorable oportunidad que tiene Boca rumbo a la clasificación del Mundial de Clubes 2029

Después de sellar la clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el Superclásico, Boca no solo regresa a la máxima competición continental sino que sueña aún más en grande: estar en el Mundial de Clubes 2029. Es que además de lo propio, recibió grandes noticias a raíz de resultados ajenos, por lo que está ante una inmejorable oportunidad de dar un gran paso hacia adelante.

Cabe recordar que el Xeneize no sumó puntos para el ranking clasificatorio por no disputar la Libertadores 2025. Mientras tanto, los equipos que sí estuvieron en la edición actual cosecharon un colchón importante de unidades, de cara a las siguientes tres temporadas. Por ese motivo, el conjunto de la ribera está frente a un escenario ideal para descontar la mayor cantidad de puntos posibles.

Lo cierto es que Boca podría achicar muchos puntos porque River, Racing, Estudiantes, Vélez, Central Córdoba y Talleres no juegan la Libertadores 2026. Dichos elencos que sí la disputaron en 2025 y sumaron una buena cantidad de unidades para el ranking que otorga los cupos para el Mundial de Clubes 2029, no lo harán en la próxima edición y el Xeneize se vio beneficiado.

Los jugadores de Boca festejando el triunfo ante River en el último Superclásico. (Getty Images)

Si bien todavía existe la posibilidad de que alguno de ellos se consagre campeón del Torneo Clausura 2025 y saque boleto a la Libertadores por esa vía, apenas uno podría hacerlo mientras que todos los restantes permanecerán de la forma ya mencionada anteriormente. De esta manera, solo habría argentinos que sumarán por primera vez, siendo una inmejorable ocasión para Boca.

La enorme campaña de Racing lo convierte en el mejor equipo albiceleste, con 35 puntos cosechados, tras haber llegado a la semifinal con buenos resultados. Luego, lo siguen medianamente de cerca y sin perderle pisada Estudiantes de La Plata (28), Vélez (24) y River (23), aunque varios escalones por detrás aparecen Central Córdoba (16) y Talleres de Córdoba (7).

Vale resaltar que en el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos a mediados de año, Boca quedó eliminado en la fase de grupos. Debutó con una igualdad 2-2 frente a Benfica -donde llegó a estar 2-0 en ventaja-, luego cayó 2-1 contra Bayern Múnich -estuvo a seis minutos de empatar- e igualó 1-1 ante Auckland City -equipo amateur de Nueva Zelanda-.

Rodrigo Battaglia y Kevin Zenón, durante el duelo entre Boca y Benfica en el Mundial de Clubes. (Getty Images)

Un dato a mencionar es que CONMEBOL cuenta con 6 cupos para el Mundial de Clubes 2029. Además de los campeones de las 4 Libertadores, 2 equipos clasifican por el ranking en esas ediciones. Salvo en el caso de los que conquistan el certamen continental, solo se permiten 2 clubes por país. Se suman 3 puntos por triunfo, 1 por empate y también 3 por cada fase avanzada.

Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

46 Palmeiras

39 Flamengo

35 Liga de Quito

35 Racing

28 Estudiantes

25 San Pablo

24 Vélez

23 River

21 Botafogo

20 Peñarol

17 Atlético Nacional

17 Internacional

17 Libertad

15 Fortaleza

15 Universitario

14 Central Córdoba

14 Cerro Porteño

13 Universidad

11 Independiente del Valle

10 Bahia

10 Nacional (U)

9 Bolívar

9 Bucaramanga

9 San Antonio

8 Alianza Lima

8 Colo Colo

8 Olimpia

7 Barcelona

7 Sporting Cristal

7 Talleres

4 Carabobo

3 Táchira

3 Boca

3 Argentinos

3 Platense

3 Rosario Central

3 Independiente Rivadavia

DATOS CLAVE

Boca se vio beneficiado, ya que River , Racing , Estudiantes , Vélez , Central Córdoba y Talleres no disputarán la Copa Libertadores 2026 .

se vio beneficiado, ya que , , , , y no disputarán la . La única forma de que alguno de esos rivales sume puntos es si se consagran campeones del Torneo Clausura 2025 y sacan boleto a la Libertadores .

y sacan boleto a la . Racing Club es el mejor equipo argentino en el ranking para el Mundial de Clubes 2029 con 35 puntos, seguido por Estudiantes (28), Vélez (24) y River (23).