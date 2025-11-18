Decidido: los 2 cambios en la formación que hará Úbeda en Boca para enfrentar a Talleres

Boca ya sabe que el domingo 23 de noviembre enfrentará a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda recibirá en La Bombonera al de Carlos Tevez y lo hará con una alineación que no será la misma que se vio el último fin de semana.

El entrenador contará con varios regresos para el duelo ante la “T” y está todo dado para que dos se metan de lleno en la alineación inicial. Se trata de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, que no estuvieron ante el Matador de Victoria por diferentes motivos pero recuperarán la titularidad.

El defensor se ausentó en el último partido por suspensión, ya que alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el Superclásico. En el caso del delantero, el DT prescindió de sus servicios por tener cuatro amonestaciones y ahora regresará con la tranquilidad de que la cuenta regresa a cero a partir de los mata mata.

Los que saldrán del equipo

Teniendo en cuenta las inevitables vueltas de Di Lollo y Giménez, los que tienen más posibilidades de perder el puesto son Nicolás Figal y Ander Herrera. Con estas variantes, Exequiel Zeballos volvería a la mitad de la cancha para permitir la presencia del doble nueve.

Por otra parte, Úbeda deberá definir qué hacer con Rodrigo Battaglia. El ex Mineiro tiene todo listo para volver, pero no es seguro que se meta en el equipo debido al buen nivel de Milton Delgado.

La probable formación de Boca para enfrentar a Talleres

De no haber grandes sorpresas, Boca Juniors saldría a jugar en La Bomonera con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Boca Juniors enfrentará a Talleres el domingo 23 de noviembre por octavos de final del Torneo Clausura.

enfrentará a el por del Torneo Clausura. El entrenador Claudio Úbeda recupera a Lautaro Di Lollo y Milton Giménez como titulares en Boca.

recupera a y como titulares en Boca. Di Lollo regresa tras suspensión por cinco amarillas; Giménez vuelve tras precaución por cuatro amonestaciones.

ver también Jugó en Boca, Scaloni lo convocó a la Selección Argentina y bancó a Úbeda: “Tiene un gran concepto”