Un histórico de Boca contó dónde está la clave para superar a Racing con Paredes como protagonista

Boca quiere meterse en la final del Torneo Clausura y para eso deberá superar a Racing. Este domingo, a partir de las 19 horas, el Xeneize y la Academia se verán las caras en La Bombonera por un lugar en el duelo definitorio del campeonato, que se disputará el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En la previa de este encuentro, Rolando Schiavi, referente histórico de Boca, palpitó el partido en el streaming organizado por TCL y Bolavip y ubicó a Leandro Paredes como el jugador clave: “Boca viene muy bien, firme. Por ahí sufre al principio, sufrió con Talleres y con Argentinos. Después hizo el gol y manejó el resultado, pero sin claridad ni situaciones de gol. Paredes te cambia todo, te maneja la pelota parada y te la pone donde el quiere, es importantísimo. El pase de Paredes te da mucha seguridad y confianza“.

Schiavi en 2003. (Foto: Getty).

¿A qué jugadores de Boca ve Schiavi en la Selección Argentina?

En el streaming de TCL y Bolavip, Schiavi fue consultado respecto a qué jugadores de Boca ve en la Selección Argentina y no dudó: “Paredes, obvio, ja“. Además, agregó: “Hay jugadores que están en buen nivel en Boca, pero no están hoy para la Selección. En un futuro, si Lautaro Di Lollo sigue creciendo y se va a Europa puede tener chances de meterse“.

Mirá el streaming completo de Bolavip y TCL

DATOS CLAVE