Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Un histórico de Boca contó dónde está la clave para superar a Racing con Paredes como protagonista

El Xeneize recibirá en La Bombonera a la Academia este domingo desde las 19 horas por la semifinal del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes
© GettyLeandro Paredes

Boca quiere meterse en la final del Torneo Clausura y para eso deberá superar a Racing. Este domingo, a partir de las 19 horas, el Xeneize y la Academia se verán las caras en La Bombonera por un lugar en el duelo definitorio del campeonato, que se disputará el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En la previa de este encuentro, Rolando Schiavi, referente histórico de Boca, palpitó el partido en el streaming organizado por TCL y Bolavip y ubicó a Leandro Paredes como el jugador clave: “Boca viene muy bien, firme. Por ahí sufre al principio, sufrió con Talleres y con Argentinos. Después hizo el gol y manejó el resultado, pero sin claridad ni situaciones de gol. Paredes te cambia todo, te maneja la pelota parada y te la pone donde el quiere, es importantísimo. El pase de Paredes te da mucha seguridad y confianza“.

Schiavi en 2003. (Foto: Getty).

Schiavi en 2003. (Foto: Getty).

¿A qué jugadores de Boca ve Schiavi en la Selección Argentina?

En el streaming de TCL y Bolavip, Schiavi fue consultado respecto a qué jugadores de Boca ve en la Selección Argentina y no dudó: “Paredes, obvio, ja“. Además, agregó: “Hay jugadores que están en buen nivel en Boca, pero no están hoy para la Selección. En un futuro, si Lautaro Di Lollo sigue creciendo y se va a Europa puede tener chances de meterse“.

Mirá el streaming completo de Bolavip y TCL

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025

ver también

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025

La Scaloneta merece una imagen a su altura, por eso el camino al 2026 se vive con TCL. Ya sea en una tele que te mete en la cancha o desde el celu cuando estás laburando, tenés asegurada una imagen con definición de campeones. La defensa del título arranca y se juega con TCL.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors y Racing Club se enfrentan este domingo a las 19 horas en La Bombonera por un lugar en la final.
  • La final del Torneo Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades.
  • Rolando Schiavi señaló a Leandro Paredes como el jugador clave de Boca en el partido.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Paredes y Blondel, los únicos jugadores que podrían jugar el Mundial 2026
Boca Juniors

Paredes y Blondel, los únicos jugadores que podrían jugar el Mundial 2026

Boca hoy: el reconocimiento de Messi, incertidumbre por la vuelta de Saralegui, Diego Martínez quiere llevarse a Alarcón y más
Boca Juniors

Boca hoy: el reconocimiento de Messi, incertidumbre por la vuelta de Saralegui, Diego Martínez quiere llevarse a Alarcón y más

Messi destacó el presente de Boca y remarcó la influencia de Paredes: “Me alegra”
Boca Juniors

Messi destacó el presente de Boca y remarcó la influencia de Paredes: “Me alegra”

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”
FÓRMULA 1

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo