Boca debuta en la Copa Argentina: el probable 11 para el debut contra Sarmiento

El Xeneize jugará esta noche su primer partido oficial en el semestre. El Vasco pondrá lo mejor que tiene a disposición.

A la espera de la final del Mundial 2026, Boca arranca oficialmente su semestre enfrentando a Sarmiento por la Copa Argentina. En el re debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el Xeneize intentará en la cancha de Newell’s meterse en los octavos de final del certamen.

El Vasco pondrá lo mejor que tiene a disposición, consciente de que tiene las bajas de Leandro Paredes, que se suman a la de otros futbolistas lesionados. El entrenador parará un equipo muy parecido al que puso en el amisotoso de pretemporada ante Athletico Paranaense.

Leandro Brey será quien se pare bajo los tres palos, en lo que puede ser uno de sus últimos partidos como titular debido a la inminente presentación de Álvaro Montero como refuerzo. La línea de 4 defensores estará conformada por Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo se ve la única modificación respecto a la exhibición de la semana pasada: Tomás Aranda reemplazará al lesionado Tomás Belmonte. Lo acompañarán Santiago Ascacibar y Milton Delgado. Por otra parte, el tridente ofensivo será con Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

La posible alineación de Boca

Boca saldría a la cancha con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El movido arranque de semestre que le espera a Boca

Boca no deberá esperar ni a la finalización del Mundial 2026 para arrancar a competir oficialmente. Su primera parada será este jueves 16 de julio, cuando enfrente a Sarmiento en el marco de los dieciseisavos de la Copa Argentina, en Rosario.

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Siete días después, el 23 del mismo mes, recibirá a O’Higgins por el choque de ida del Repechaje de la Sudamericana. El fin de semana siguiente, será visitante de Deportivo Riestra por la primera jornada del Clausura. Luego, viajará a Chile para la revancha copera.