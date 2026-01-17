Boca envió la oferta formal por Alexis Cuello en pleno partido de San Lorenzo: los detalles

Resta una semana para que inicie el Torneo Apertura 2026 y Boca Juniors aún está activo en el mercado de pases. A la espera del arribo de Marino Hinestroza, el refuerzo más cerca de concretarse, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme aceleró por otro jugador.

Se trata de Alexis Cuello, el delantero de San Lorenzo que está en el radar del club de la Ribera desde las últimas semanas. El atacante de 25 años, que cumplirá un año más el 18 de febrero, es del gusto de Riquelme e intentarán abrochar su fichaje.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca envió este sábado una oferta formal a San Lorenzo por el pase del surgido de las inferiores de Racing. En Brandsen 805 aguardarán a la respuesta de los de Boedo para definir cómo continuar en esta negociación.

Boca puso sobre la mesa más de 2 millones de dólares por el 60% de la ficha perteneciente a San Lorenzo. Cabe recordar que el resto de su pase está en manos de Almagro, dónde tuvo los rendimientos sobre el campo que lo llevaron a la Primera División tras pasar por Barracas Central e Instituto en el ascenso.

El nombre de Cuello aparece por la incapacidad de Edinson Cavani de encontrar continuidad a causa de las lesiones, además del bajón que atraviesa Milton Giménez. El de San Lorenzo se desempeña principalmente como centrodelantero, aunque también actuó como extremo y mediapunta.

Los números de Alexis Cuello en San Lorenzo

Desde su arribo al club de Boedo en 2024, el atacante disputó un total de 73 compromisos con aquella camiseta con un aporte de 14 goles y 2 asistencias en este período.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Boca prepara una nueva oferta, Alexis Cuello fue expulsado a los 8 minutos con San Lorenzo

Datos clave