La sincera revelación de Marchesín sobre su relación con Riquelme: "Me da vergüenza"

Boca Juniors

La sincera revelación de Agustín Marchesín sobre su relación con Riquelme: “Me da vergüenza”

El arquero reveló cómo vive el día a día con el presidente, su ídolo de la infancia.

Por Joaquín Alis

Agustín Marchesín está completando su primer año en Boca Juniors y, luego de haber sido figura en La Bombonera en los últimos partidos, reconoce que tuvo malos momentos. En una entrevista, el arquero habló de la actualidad del equipo e hizo una confesión sobre su vínculo con Juan Román Riquelme.

Tanto Guillermo como Román fueron mis ídolos. Boca es un mundo aparte, diferente a todo. Lo que se vive acá no se vive en ningún lado del mundo, es un club increíble”, comenzó diciendo el ex América en diálogo con El Canal de Boca sobre el presidente.

Después, se sinceró: “Román viene, se acerca, saluda… Si las cosas no me están saliendo bien, como me pasó este semestre, que por ahí tuve un momento complicado, a veces hasta me da vergüenza saludarlo. Tengo una admiración muy grande hacia él”.

“Lo veo y es el jugador, no es el exjugador. Me hizo vivir momentos inolvidables. Me gustaría ganar un título en agradecimiento a él y por lo que genera en Boca”, aseguró el futbolista de 37 años surgido en Lanús.

Los números de Marchesín en Boca

En lo que va de 2025, Agustín Marchesín acumula 39 partidos en el arco de Boca, repartidos en Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina, Mundial de Clubes y Copa Libertadores. Su saldo es de 31 goles recibidos y 17 vallas invictas en lo que va del año.

El arquero se adueño del puesto desde su llegada y solo se ausentó cuando estuvo lesionado. Su mejor momento llegó sobre el final de año: acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir goles y viene de atajar un penal ante Talleres en La Bombonera.

Cuándo se juega Boca vs. Racing

Boca y Racing se verán las caras el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 19 en La Bombonera. El encuentro se podrá ver tanto por ESPN Premium como por TNT Sports Premium.

