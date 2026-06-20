Boca hoy: Danubio quiere a Cavani, Ibarra lanzó su candidatura, día 3 de Arruabarrena y más

Este sábado 20 de junio, Boca afronta su tercer día de pretemporada de cara al segundo semestre del año. Tras un inicio agitado y con muchas tomas de decisiones, Rodolfo Arruabarrena ya sabe que contará con Leandro Lozano como refuerzo.

Por otro lado, Andrés Ibarra reveló que se presentará nuevamente en las elecciones presidenciales que serán a finales de 2027. Además, Edinson Cavani podría seguir su carrera en Uruguay y hay novedades sobre Sebastián Villa.

Andrés Ibarra lanzó su candidatura

Ni siquiera un Mundial alcanza para ponerle pausa al mundo Boca. Tanto desde como por fuera. Porque mientras el plantel atraviesa los primeros días de la pretemporada bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena y la dirigencia trabaja en el mercado de pases, lejos de las canchas también comenzaron a moverse las piezas de cara al futuro político del club. Y quien dio el primer paso fuerte fue nada menos que Andrés Ibarra.

En las últimas horas, ex candidato opositor confirmó que tiene decidido volver a competir por la presidencia en las elecciones de 2027, con el objetivo de buscar revancha tras la derrota sufrida frente a Juan Román Riquelme en los comicios de 2023.

Andrés Ibarra aspira a ir nuevamente a por la presidencia de Boca.

¿Edinson Cavani a Danubio?

La determinación de Boca de rescindir el contrato con Edinson Cavani que finalizaba en diciembre de este año no habría hecho cambiar de parecer al uruguayo respecto a poder recuperarse de sus problemas lumbares para retirarse del fútbol profesional en cancha.

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“No quiero que Edi se lo tome a mal, pero acá siempre tiene la puerta abierta. Es su casa. Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos, no solo de Uruguay sino de gran parte de América. Esta es su casa sí él decide que sea acá”, expresó Gustavo Matosas, director deportivo de Danubio.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.

Daniel Vila reveló la negociación por Sebastián Villa

Una de las grandes novelas de este mercado de pases es la que protagonizan Boca e Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. Luego de solucionar problemas del pasado, el colombiano dejó en claro su deseo de volver al Xeneize, pero en Mendoza pretenden recibir una suma importante de dinero por su pase.

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Se envió una primera oferta formal por Sebastián Villa luego de recibir un guiño por parte del delantero. Los mendocinos la consideraron insuficiente y afirmaron que pretendían acumular unos 10 millones de dólares por su ficha. En ese sentido, Daniel Vila rompió el silencio y sorprendió a todo el ambiente.