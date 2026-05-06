¿Qué es de la vida de los jugadores de Boca que ganaron la Copa Intercontinental Sub 20 2023?

Solo uno de los futbolistas que se consagró al vencer al AZ Alkmaar forma parte de plantel de primera división.

El 9 de septiembre de 2023 fue una jornada en la que se produjo un suceso inédito en la historia de Boca. Su equipo Sub 20 recibió en la Bombonera al AZ Alkmaar por la Copa Intercontinental de la categoría (fue su segunda edición, la primera se disputó en 2022 entre Peñarol y Benfica en el Estadio Centenario de Montevideo).

Aquel día, el conjunto dirigido por Silvio Rudman (clasificado al vencer en la Final de la Copa Libertadores de ese año a Independiente del Valle de Ecuador) venció por penales 4 a 1 al elenco neerlandés (campeón de la UEFA Youth League, en la que superó en el último encuentro al HNK Hajduk Split II de Croacia), tras empatar 1 a 1 en los 90 con tantos de Dave Kwakman para los visitantes y de Enoch Mastoras en contra para el local.

De esa manera, el equipo juvenil xeneize se proclamó campeón del mundo, un logro que ilusionó a la institución para su futuro cercano. No obstante, a poco más de dos años y medio de aquella consagración, solo uno de los integrantes de ese Boca Sub 20 se encuentra en la actualidad siendo parte de plantel de primera división.

Se trata de Lautaro Di Lollo, quien se convirtió en una de las piezas fundamentales del esquema de Claudio Úbeda. El oriundo de San Justo acumula 16 partidos, todos como titular, sobre los 21 que lleva disputados Boca en lo que va del 2026 entre todas las competencias (Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores).

¿Y con el resto que fue titular contra el AZ Alkmaar qué pasó? La gran mayoría se encuentra a préstamo en diferentes clubes. Otros, quedaron libres y coordinaron su incorporación a equipos del ascenso.

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De atrás para adelante: el arquero Sebastián Díaz Robles está cedido en San Martín de San Juan.

Natan Acosta pasó por Almirante Brown y ahora juega en Acassuso.

Valentín Fascendini terminó su contrato con Boca y se incorporó a Unión.

Nahuel Genez: a préstamo en Patronato.

Santiago Gauna quedó con el pase en su poder en enero del 2024 y se sumó a Almirante Brown.

Mauricio Benítez: cedido hasta junio del 2026 al Royal Amberes de Bélgica.

Julián Ceballos: de momento a préstamo en Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Jabes Saralegui: llegó a ser parte de plantel de primera y en enero del 2025 se fue a préstamo a Tigre.

Ignacio Rodríguez: también formó parte del plantel de primera, en 2025 vistió la camiseta de Nueva Chicago y desde enero se encuentra cedido en Atlanta.

Simón Rivero: en 2024 pasó por Unión y actualmente forma parte del primer equipo de Tigre, aunque se está recuperando de una rotura de ligamentos.

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Además ingresaron: Lucas Vázquez, actualmente en Nueva Chicago; Valentino Simoni, en Gimnasia y Esgrima de Mendoza; Román Rodríguez, en Estudiantes de Buenos Aires; y Yael Ramallo, en Guaraní Sub 23.

En síntesis