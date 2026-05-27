El futbolista del equipo chileno, que tuvo su paso por Boca, advirtió que en la Bombonera no piensan conformarse con el empate.

Las cuentas para la Universidad Católica en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores son bastante claras. Al ser primero con 10 unidades, si empata frente a Boca en la Bombonera este jueves 28 de mayo, le alcanza para clasificar a los Octavos de Final, independientemente de lo que suceda en el otro partido de la zona entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Pero al mismo tiempo, una igualdad puede dejar vivo al Xeneize en la competición si el conjunto ecuatoriano da el batacazo en el Mineirao. Con lo cual, llevarse un punto de Buenos Aires es un resultado más que positivo para los dirigidos por Daniel Garnero.

Sin embargo, Fernando Zuqui, mediocampista del elenco trasandino, advirtió que van en busca de la victoria, resultado que en caso de darse enviará a los de Claudio Úbeda a los playoffs de la Copa Sudamericana: “En este tipo de partidos uno no está pensando en el empate, quiere ganar, el objetivo que tenemos es clasificar primeros y enfrentamos a un rival que en su casa se hace fuerte y necesita obviamente ganar”.

En esa misma línea, el futbolista que tuvo su paso por Boca entre 2016 y 2017, en la conversación que mantuvo con TyC Sports, amplió: ”Confiamos en lo que tenemos y vamos a hacer un partido de igual a igual, lo que queremos es ganar y ser protagonistas”.

Boca empató con Cruzeiro por lo que necesita ganar vs. Barcelona para meterse en los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Getty Images.

Por otra parte, Zuqui resaltó la labor de Universidad Católica en lo que va de la Copa Libertadores: ”A falta de una fecha nos encontramos primeros y eso habla muy bien de nosotros y sabemos que queda el último paso, jugar en una cancha difícil contra un gran rival, pero confiamos mucho en lo que tenemos y en nuestro juego”.

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Y para cerrar, apuntó que el Grupo D es el más complicado del certamen: “Acá se vive con mucha ansiedad, el club y la gente están ansiosos por este partido. Sabemos que nos toca este grupo, a mi entender el más difícil de la copa, con rivales de mucha jerarquía y el objetivo que tenemos nosotros es clasificar”.

¿Cuándo juega Boca contra Universidad Católica por la última fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Boca y Universidad Católica se medirán este jueves 28 de mayo desde las 21:30 horas en la Bombonera por la última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. En simultáneo, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil se enfrentarán en Belo Horizonte.

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Vale mencionar que Universidad Católica lidera la zona con 10 puntos, le sigue Cruzeiro con 8, Boca con 7 y Barcelona de Guayaquil con 3.

En síntesis