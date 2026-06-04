Mientras Boca sueña con Sebastián Villa, la millonaria cifra que exige Independiente Rivadavia para dejarlo salir

Los mendocinos dejaron en claro que el delantero colombiano no se marchará tan fácilmente, como así lo creen en Boca.

Se abrió un nuevo capítulo en la novela que protagonizan Boca e Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. Ya hubo un acercamiento entre el club de La Ribera y el extremo colombiano, a quien buscan pese a no tener un entrenador que cubra el hueco que dejó la salida de Claudio Úbeda.

Mientras desde la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme tratan de cerrar el arribo de un nuevo director técnico, comenzaron a realizar averiguaciones por el nacido en la ciudad colombiana de Bello, y desde el elenco mendocino dejaron en claro qué cantidad de dinero exigen.

Según pudo averiguar BOLAVIP, desde la Lepra exigen 10 millones de dólares para dejarlo salir, ya que entienden que el extremo mejoró su rendimiento y se revalorizó. Eso sí, también dejaron bien en claro que todavía no recibieron ofertas formales y que solamente se tratan de sondeos. Pero en Boca ya empiezan a analizar el posible desembolso de dinero.

Boca analiza repatriar a Sebastián Villa.

De una salida conflictiva a una puerta que vuelve a abrirse

Si las situación sigue marchando viento a favor, la posibilidad de un regreso de Villa a La Ribera marcaría un giro de 180 grados respecto al escenario que existía en 2023, cuando el delantero dejó Boca en medio de un conflicto judicial y deportivo que parecía romper definitivamente la relación.

Vale recordar que tras su condena a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, el colombiano quedó marginado del plantel profesional xeneize, continuó su carrera primero en Bulgaria y luego en Independiente Rivadavia, donde logró recuperar continuidad y nivel. En los dos años que lleva en Mendoza, convirtió 13 goles y entregó 24 asistencias en 80 partidos, con la frutilla del postre de haber sido campeón de la Copa Argetina 2025.

Publicidad

En paralelo a aquellos momentos de tensión, el vínculo con Juan Román Riquelme también atravesó momentos de tensión pública, aunque en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de acercamiento. Incluso, días atrás, el propio Villa había soltado: “Riquelme me puede llamar”. Una frase que alimentó todavía más los rumores de un segundo ciclo que, a cada hora que pasa, parece convertirse más factible.

DATOS CLAVES