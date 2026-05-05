La posibilidad de ver a Neymar con la camiseta de Boca es casi nula. El astro brasileño apareció en el radar del Xeneize, pero fueron más versiones periodísticas que una realidad concreta. No es la primera vez que se vincula a Ney con el club de la Ribera y quien recordó el primer acercamiento fue Mauricio Serna, quien integró el Consejo de Fútbol durante la gestión Riquelme.

En diálogo con Radio Splendid, Chicho afirmó: “Cuando estaba trabajando en el club algunos empresarios me llamaban para ofrecerme a Neymar, nunca avanzamos ni ahondamos para saber que tan real era la posibilidad o no, pero me lo habían ofrecido. En el mundo Boca hay posibilidades siempre“.

Además, agregó: “Soñar no cuesta nada porque Boca es capaz de todo, quién no quisiera ver a Neymar con la camiseta que uno tanto ama, más allá de que le haya costado retomar su nivel, o a Paulo Dybala, un campeón del mundo“.

Carlos Tevez y Mauricio Serna. (Foto: Getty).

Neymar, con problemas en Brasil

Robinho Júnior, el hijo de Robinho, se desempeña en Santos y en un entrenamiento tuvo un cruce con Ney. El ex futbolista de Barcelona reaccionó mal, le habría pegado una cachetada y eso generó que explote la interna. Los representantes de la víctima habrían amenazado con una posibles recisión de contrato.

Casemiro pidió por Neymar para el Mundial

Casemiro, una de las figuras de la Verdeamarela, habló en una entrevista con ESPN Brasil, en donde se refirió a esta situación y públicamente pidió que el capitán de Santos forme parte de la lista de Ancelotti.

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“Neymar nunca tuvo ese tipo de problema. Incluso tiene la edad y la experiencia para ser uno de los capitanes de la selección nacional. Y nunca le importó eso en la selección. Siempre quiso (y dijo): ‘Denme el balón, divirtámonos y juguemos al fútbol’. Y, hombre, ese soy yo. Quiero divertirme en el campo, quiero disfrutar en el campo”, inició.

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