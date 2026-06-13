Boca hoy: habló Paulo Dybala, la estrategia para llevarse a Jhohan Romaña de San Lorenzo y más

Mientras los focos están puesto en el Mundial 2026, Boca no se detiene y empieza a alistar detalles de cara al inicio de la pretemporada, que será en la próxima semana. A la espera de la presentación de Rodolfo Arruabarrena, los posibles refuerzos son lo más destacado de la jornada. A continuación, lo que tenés que saber este sábado 13 de junio.

La estrategia de Boca para convencer a San Lorenzo por Romaña

Boca quiere contar con Romaña y, por ende, se entiende que su fichaje también fue avalado por Arruabarrena. Pero los antecedentes negociando con El Ciclón no son los mejores y todavía está fresca la novela del frustrado arribo de Alexis Cuello.

En el Xeneize saben que además del visto bueno del jugador para sumarse, hay otro aspecto que puede jugarle a favor y es el hecho de que su contrato con El Ciclón finaliza en diciembre de este año, algo que sin dudas influye en su valor. La dirigencia del club de Boedo quiere sentarse a negociar con el el colombiano la renovación, pero todavía no hubo avances en ese sentido.

Paulo Dybala le hizo un nuevo guiño a Boca

Empezó un nuevo capítulo de la serie que se extiende más que Grey’s Anatomy. Y es que cuando los hinchas de Boca dejaban de ilusionarse con la posibilidad de que Paulo Dybala se sumara a las filas del plantel, en su llegada a Córdoba otra vez encendió la luz de la esperanza.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también aseguró que “el fútbol siempre sorprende” y respecto a los equipos que están interesados en contratarlo, solo mencionó a los de La Ribera, pero no descartó ninguna opción: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”, destacó ante la pregunta de Cadena 3.