Marcelo Saracchi, el primer "refuerzo" de Boca después del Mundial 2026

El uruguayo deberá sumarse a los entrenamientos cuando se cumpla su cesión. El club escocés quiere retenerlo.

Una de las caras “nuevas” que tendrá Boca una vez finalizado el semestre será la de Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo salió campeón en Celtic, pero cumplirá su préstamo el 30 de junio, día en el que espera estar disputando el Mundial 2026 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

La cesión deja un saldo de 27 partidos para el lateral izquierdo uruguayo con el conjunto escocés. Ahora será cuestión de ver si el club decide comprar su pase o evaluar su futuro en su regreso a Boca. Saracchi tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre del 2027.

Según pudo saber este medio, el gigante de la Scottish Premiership tiene el deseo de quedarse con la ficha de jugador, pero todavía no hubo avances en las gestiones. Por ese motivo, el jugador deberá presentarse a realizar la pretemporada en Ezeiza.

Con este panorama, Saracchi arrancará el segundo semestre siendo jugador de Boca, club que representó en 52 oportunidades (el segundo con más rodaje en su carrera, solo detrás de Danubio), con un saldo de 4 goles y 5 asistencias. De todas formas, su futuro no parece estar en Brandsen 805.

Boca tiene cubierto el lateral izquierdo

El equipo de la Ribera cuenta con Lautaro Blanco como titular indiscutido y con Malcom Braida (hoy ocupando de emergencia el lateral derecho) como principal alternativa. Es por eso que a Saracchi se le presentará el mismo escenario que antes de su préstamo: corriendo de atrás en la consideración.

A esto se le suma el inconveniente del cupo de extranjeros, el Xeneize está casi al límite con la presencia de Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Ángel Romero y Adam Bareiro. Contar con el marcador de punta charrúa le impediría ir en busca de futbolistas de otra nacionalidad.

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El doble beneficio que podría recibir Boca

Boca tendría un doble beneficio si vende a Saracchi. Por un lado, liberaría un cupo de extranjero, un factor determinante de cara al próximo mercado de pases. Además, el negocio resultaría redondo para la tesorería, ya que el Xeneize incorporó libre a Saracchi tras su paso por el Levante a mediados de 2023.

En síntesis