El uruguayo no suma minutos desde el 20 de febrero y todavía no pudo estrenarse en la presente edición del certamen continental.

El próximo martes, desde las 21.30 y en La Bombonera, Boca se juega una final anticipada en la temporada recibiendo a Cruzeiro, por la necesidad de ganar para no poner en serio riesgo su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, después de dos derrotas consecutivas en el certamen.

Quien ofreció su ayuda para el trascendental encuentro fue Edinson Cavani, quien no juega desde el 20 de febrero, ante Racing, y que todavía no pudo estrenarse en el torneo continental, pero que ha venido entrenándose a lo largo de toda la semana y se mantiene a la expectativa de ser parte de la convocatoria de Claudio Úbeda.

Según pudo saber BOLAVIP, el jugador viene de bajar las cargas en la práctica del jueves, pero esto no tiene que ver con un retroceso en su condición física ni con ninguna nueva dolencia, sino que ya estaba estipulado dentro de su plan de entrenamiento.

Lógicamente descartada cualquier posibilidad de que Cavani pueda alinear como titular el próximo martes, la incógnita pasa por determinar si Claudio Úbeda finalmente le hará un lugar dentro de la convocatoria. En ese sentido, el cuerpo técnico considera que será clave ver cómo se desempeña en el entrenamiento de este viernes, pero principalmente observarlo en la práctica de fútbol que tendrá lugar este sábado.

Cavani todavía no pudo estrenarse en la Libertadores 2026.

Cabe recordar que para recibir a Cruzeiro, Boca tendrá dos cambios obligados respecto a la alineación que presentó ante Huracán en el Torneo Apertura. Santiago Ascacíbar, expulsado en Ecuador, dejará su lugar para el ingreso de Ander Herrera o Tomás Belmonte; mientras que también deberá reemplazar en el ataque al lesionado Adam Bareiro, lo que abrió la chance para que Cavani vuelva a ser parte de la convocatoria, aunque no titular.

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¿Por qué es clave un triunfo de Boca ante Cruzeiro?

Si Boca suma tres puntos ante Cruzeiro el próximo martes en La Bombonera, le bastará con el empate en la última jornada de la fase de grupos, sin importar los demás resultados, para asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Si empata, en cambio, estará obligado a ganarle a Universidad Católica.

La derrota, por otra parte, dejaría un escenario mucho más complicado ya que podría significar su eliminación inmediata del certamen en el caso que Universidad Católica gane su partido ante Barcelona de Guayaquil. Si así no lo hicieran los chilenos, seguiría obligado a ganarles en la última jornada.

Data clave

Boca Juniors recibe a Cruzeiro el martes a las 21:30 en La Bombonera .

recibe a el martes a las en . Edinson Cavani busca integrar la convocatoria tras su última actividad el 20 de febrero .

busca integrar la convocatoria tras su última actividad el . El equipo presentará dos cambios obligados por la expulsión de Ascacíbar y lesión de Bareiro.