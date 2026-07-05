Boca hoy: la vuelta de Bareiro, la situación de Villa y más

Luego de los amistosos ante Defensa y Justicia, Boca sigue con la puesta a punto en la pretemporada con el fin de llegar de la mejor manera al duelo contra Sarmiento por Copa Argentina. En este sentido, Arruabarrena espera por la recuperación de Bareiro para poder contar con él.

Luego de los amistosos de pretemporada frente a Defensa y Justicia, Boca da vuelta a página y sigue preparándose de cara al primer compromiso oficial de la temporada, que será frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, esperará por contar con el delantero Adam Bareiro, quien aún no está a la par del grupo, por lo que no formó parte de los ensayos futbolísticos del pasado sábado frente al Halcón de Varela.

Villa, cada vez más cerca de Boca

Pensando en la delantera del Xeneize, puertas adentro en la institución se encuentran expectantes a dos situaciones. Una de ellas es el regreso de Sebastián Villa, con quien ya tienen todo acordado desde lo contractual para que vuelva a ponerse la Azul y Oro tras tres años de su salida.

Para concretar su retorno tan solo falta llegar a un acuerdo con Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase. La diferencia entre las instituciones era de un millón de dólares, cifra que aumentaría el elenco de la Ribera para poder cerrar la contratación en los próximos días.

Zeballos no jugó ante Defensa y está con un pie afuera de Boca

En la victoria amistosa de Boca ante Defensa y Justicia, una de las ausencias en el elenco de la Ribera fue la Exequiel Zeballos. Esto se debe a que el ‘Changuito’ tuvo una charla con Rodolfo Arruabarrena y los dirigentes, en la que manifestó su deseo de marcharse del club en este mercado de pases, ya que no renovará su contrato, que termina el próximo 31 de diciembre.

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De esta manera, deberá llevar una oferta formal para salir a través de una transferencia, debido a que de lo contrario no será tenido en cuenta y quedará marginado del plantel durante el próximo semestre, tal como ocurrió años atrás con el caso de Nicolás Valentini.