Boca hoy: Lozano es el primer refuerzo, nuevas decisiones de Arruabarrena, el interés por Barco y más

Este viernes 19 de junio, Boca afronta su segundo día de pretemporada de cara al segundo semestre del año. Tras un inicio agitado y con muchas tomas de decisiones, Rodolfo Arruabarrena ya sabe que contará con un refuerzo tras la confirmación de que Leandro Lozano será la primera nueva cara del plantel azul y oro.

Leandro Lozano, el primer refuerzo

Leandro Lozano es nuevo refuerzo de Boca. La directiva del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors y convirtió al lateral derecho en la primera alta de la era de Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Lozano, defensor uruguayo durante su estadía en Argentinos Juniors.

Según pudo saber Bolavip, la operación se cerró en 3.5 millones de dólares por la totalidad del pase, con un 10% de una futura venta para el equipo de La Paternal. De esta manera, el Vasco suma un lateral derecho para sus filas, uno de sus deseos para este mercado de pases.

En las próximas horas, el uruguayo se realizará la revisión médica y firmará un contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2029 con la institución de la Ribera. El marcador de punta se sumará a la pretemporada con el resto del plantel, que comenzó con la puesta a punto este jueves.

La verdad detrás del interés por Esequiel Barco

Esequiel Barco, ex hombre de River, viene de salir campeón en Spartak de Moscú y busca volver al fútbol argentino. Según pudo saber Bolavip, es un futbolista que gusta en Brandsen 805. Sin embargo, hasta el momento, no se realizó ninguna gestión para sumarlo como refuerzo.

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Esequiel Barco, futbolista argentino de Spartak de Moscú. (Getty Images)

El nombre del habilidoso volante ofensivo fue acercado a Arruabarrena días atrás. No obstante, la única intención del futbolista es regresar al fútbol local solo para vestir la camiseta de Independiente, que está interesado en repatriarlo y envió una oferta que fue rechazada por los rusos.

Boca presentó oficialmente a Arruabarrena

La espera terminó. Boca Juniors presentó oficialmente a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo entrenador para el segundo semestre. Tras la salida de Claudio Úbeda, el Vasco se hizo cargo del equipo a partir de este jueves 18 de junio con el inicio de la pretemporada en el club de la Ribera.

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A través de las redes sociales de la institución, desde Brandsen 805 hicieron oficial el regreso de Arruabarrena al banco de Boca. El DT había tenido un primer ciclo al frente del equipo entre 2014 y 2016. Luego de trabajar en diversos clubes de Medio Oriente, el entrenador aceptó la oferta de Juan Román Riquelme y está listo para una nueva oportunidad.