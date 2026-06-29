Boca hoy: optimismo por Sebastián Villa, los jugadores en carpeta y más

Con el plantel realizando la pretemporada de la mano de Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia de Boca continúa trabajando en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos para el plantel. En este sentido, todos los cañones apuntan a Sebastián Villa.

Optimismo en Boca por la vuelta de Sebastián Villa

Con las llegadas de Leandro Lozano y Álvaro Montero, la dirigencia de Boca no se retiró del mercado de pases, debido a que continúa en la búsqueda de los refuerzos que pidió el entrenador Rodolfo Arruabarrena para encarar la segunda parte de la temporada 2026.

En este sentido, uno de los principales apuntados es Sebastián Villa. El delantero colombiano se destaca en Independiente Rivadavia de Mendoza y desde el Xeneize ya le hicieron saber que buscan su regreso, tras su polémica salida en medio de un juicio a mediados de 2023.

Los 3 jugadores que Boca tiene en carpeta

Boca Juniors no pierde tiempo en el mercado de pases y, tras cerrar a Leandro Lozano y Álvaro Montero como los primeros refuerzos, va por más. Sebastián Villa es el gran objetivo de Juan Román Riquelme y la negociación avanza con Independiente Rivadavia.

Sin embargo, el mercado de pases siempre es impredecible, por lo que el club de la Ribera maneja otras opciones para el puesto en caso de no poder cerrar el regreso de Villa a Brandsen 805.

Zeballos entra en los últimos 6 meses de contrato

Mientras negocia por el regreso de Sebastián Villa, la dirigencia de Boca se encuentra alerta a la situación contractual de Exequiel Zeballos, debido a que su vínculo termina el próximo 31 de diciembre y esto podría traerle problemas al club en este mercado de pases.

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Es que, si bien se espera que lleguen ofertas para transferir al ‘Changuito’ en esta ventana de fichajes, la realidad marca que en dos días, es decir a partir del 1° de julio, el futbolista de 24 años entrará en los últimos seis meses de contrato con la institución.