Iker Muniain es el nuevo entrenador de San Lorenzo tras la polémica salida de Gustavo Álvarez

El español deja su cargo de DT en Salamanca y viajará a Buenos Aires para firmar su nuevo contrato en el Ciclón.

Después de varios días de suspenso, finalmente Iker Muniain es el nuevo director técnico de San Lorenzo. Recientemente, el Ciclón sufrió la salida de Gustavo Álvarez de manera sorpresiva tras un desacuerdo en los futbolistas que no iba a tener en cuenta de cara al segundo semestre. Por ese motivo, la nueva dirigencia debió tomar cartas en el asunto, que ya tiene solución.

Cabe recordar que Marcelo Culotta comenzó a buscar diferentes opciones para el cargo de entrenador. Aparecieron nombres como los de Ramón Díaz, Rubén Darío Insúa, Néstor Gorosito, Eduardo Berizzo y el Kily González. Sin embargo, según pudo confirmar BOLAVIP, en las últimas horas se juntaron con el español y con ese panorama le hicieron una oferta formal.

Iker Muniain, el nuevo DT de San Lorenzo.

Lo cierto es que Muniain será el entrenador de San Lorenzo. En estas horas se llegó a un acuerdo total con el europeo, para que en los próximos días ponga la firma y tenga contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el talentoso mediocampista que jugó su último partido el 25 de mayo con la camiseta azulgrana, ahora volverá pero del otro lado de la línea de cal.

Un dato importante a tener en cuenta y que debe solucionarse inmediatamente para que sea oficial, es que aún es técnico de Salamanca Club de Fútbol UDS, de la Segunda RFEF. Sin embargo, esto se resolverá durante la semana entrante y luego emprenderá su viaje hacia Buenos Aires para firmar el convenio y ser presentado en sociedad en el conjunto de Bajo Flores.

Iker Muniain, flamante entrenador de San Lorenzo. (Getty Images)

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Vale resaltar que, al finalizar su estadía en Boedo, el volante español llenó de elogios a la institución a pesar del delicado estado político y dirigencial. En aquel momento, Muniain manifestó: “Todo lo que necesite el club de mí, siempre voy a estar dispuesto a ayudarlo desde donde esté. Aguante San Lorenzo: es adictivo y volveré”. Y ahora sí, cumplió con su regreso…

Los números de Muniain en San Lorenzo

Desde su arribo a mediados de 2024 hasta 2025, a lo largo de su estadía en el fútbol argentino, Iker Muniain logró acumular 4 anotaciones y 1 asistencia al cabo de 26 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de San Lorenzo.

Iker Muniain, flamante entrenador de San Lorenzo. (Getty Images)