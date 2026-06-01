Juan Musso podría quedarse con el arco del Atlético de Madrid tras el Mundial 2026

Luego de lo que fue su gran rendimiento, principalmente en la Copa del Rey y en la Champions League, el Atleti analiza darle salida a Jan Oblak.

Juan Musso le demostró al Atlético de Madrid que es un arquero para ser titular. Es por eso que, luego de ver lo que fue su rendimiento durante la última temporada (sobre todo en los cruces con Barcelona en la Copa del Rey y en la UEFA Champions League), el club colchonero se está replanteando su vínculo con Jan Oblak.

Es que por un lado, la institución de la capital española entiende que el salario del guardameta esloveno es demasiado elevado (quedó como el más abultado con la salida de Antoine Griezmann a la MLS), por lo que, con la irrupción del ex Racing y Atalanta, es un buen momento para alivianar los gastos que tienen con la remuneración de su plantel profesional.

Y por el otro, el propio Jan Oblak, que llegó en 2014 al Atlético de Madrid procedente del Benfica, estaría abierto a un cambio, de acuerdo a un reporte reciente del periódico Marca. Y en ese sentido, la que asoma como un destino probable es la Liga Pro de Arabia Saudita, que ya lo tentó en el último mercado de pases.

De todas formas, cabe aclarar que Oblak tiene contrato con el Atleti hasta mediados del 2028. Es decir, el club que desee contar con sus servicios tendrá que pagar la cláusula de rescisión, que, según el sitio especializado en el mercado futbolístico Transfermarkt, asciende a 18 millones de euros.

Juan Musso frente al Barcelona en el Camp Nou. Getty Images.

En caso de concretarse su salida, Juan Musso retornaría al equipo del Cholo tras la Copa del Mundo 2026 como la alternativa número uno para iniciar la alineación titular.

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Las estadísticas de Juan Musso en la temporada 2025/2026

Juan Musso se hizo cargo de custodiar el arco del Atlético de Madrid ante una lesión muscular de Jan Oblak. Y la realidad es que aprovechó la oportunidad, porque fue clave para que el equipo de Diego Simeone llegara a la Final de la Copa del Rey y a la Semifinal de la UEFA Champions League, dejando en el camino en ambas competencias al Barcelona.

En total, el ex Racing atajó en 18 partidos (8 por LaLiga, 6 por la Copa del Rey y 4 por la Champions League), recibió 26 goles y en 7 de esos compromisos terminó con la valla invicta. Estos números fueron los que, en definitiva, le permitieron volver a la Selección Argentina y ganarse uno de los cupos de la nómina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En síntesis

El arquero Juan Musso se perfila para asumir la titularidad en el Atlético de Madrid.

se perfila para asumir la titularidad en el Atlético de Madrid. La dirigencia analiza la salida de Jan Oblak para reducir los costos salariales del plantel.

para reducir los costos salariales del plantel. El guardameta esloveno tiene una cláusula de rescisión fijada en 18 millones de euros.