Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Sudamericano

Boca lo vendió en este mercado de pases y reveló el consejo que Chicho Serna le daba a diario: “No me pesó la camiseta”

El mediocampista y referente de Atlético Nacional ligó al Xeneize la etapa de mayor maduración de su carrera y se refirió al apoyo de su compatriota dentro del Consejo de Fútbol.

Por Juan Ignacio Portiglia

El mediocampista colombiano compartió en su país recuerdos de su paso por Boca.
© NurPhoto via Getty ImagesEl mediocampista colombiano compartió en su país recuerdos de su paso por Boca.

Entre las ventas que realizó Boca este año, casi que pasó inadvertida la de un futbolista que llevaba tiempo sin jugar para el club, pero que fue de su propiedad durante más de un lustro. A mediados de julio y con un comunicado escueto, se dio cuenta de la salida definitiva de Jorman Campuzano rumbo al Atlético Nacional de Medellín, donde ya venía desempeñándose, que pagó 1.7 millones de dólares para quedarse con el cien por ciento de su ficha.

Incluso cuando nunca terminó de adaptarse al Xeneize, siendo 2021 su año de mayor participación con un total de 36 partidos entre todas las competencias, el propio mediocampista reconoció recientemente que Boca lo marcó y que fue la mejor experiencia de su carrera. Allí convivió con Mauricio Chicho Serna, compatriota que fue su guía en momentos difíciles y que recientemente dejó de pertenecer al Consejo de Fútbol del la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

En diálogo con ESPN Colombia, Campuzano recordó incluso un consejo que le daba Serna de manera recurrente para favorecer un vínculo con el hincha que nunca terminó de forjarse: “Allá me querían bastante, pero lamentablemente en lo futbolístico, con el hincha (no fue tan bien)… Es respetable, porque en Boca yo tiraba una jugadita, pisándola, y había dos aplausos. Ahora, me tiraba de plancha y era una ovación. Chicho me decía ‘meté una patadita, meté una patadita‘”.

Con otro gran conocedor del Mundo Boca como Oscar Córdoba siendo parte de la entrevista, el mediocampista de Atlético Nacional explicó lo que el club significó en su carrera. “Boca es único. Podrán decir ‘te quedó grande la camiseta’. No me pesó. Fui feliz, llegaron ofertas, no quisieron… En Boca viví todas mis etapas, maduré. Para mí fue todo”, señaló.

Campuzano fue titular en todos los partidos de Atlético Nacional durante la Libertadores 2025.

Campuzano fue titular en todos los partidos de Atlético Nacional durante la Libertadores 2025.

¿Cómo le fue a Jorman Campuzano en Boca?

Aunque nunca terminó de afianzarse como titular, Jorman Campuzano puede presumir de haber disputado 114 partidos con la camiseta de Boca desde su arribo en 2019, en los que aportó 2 goles y 4 asistencias. Además, fue parte de la obtención de 5 títulos: un Torneo de Primera División, una Supercopa Argentina, una Copa Argentina y dos Copas de la Liga.

Publicidad

Su presente en Atlético Nacional

Jorman Campuzano ha sido una pieza clave en Atlético Nacional desde su arribo a préstamo y allí radica la decisión del club de comprar la totalidad de su ficha. Fue titular en todos los partidos disputados en la presente edición de la Copa Libertadores, torneo en el que recientemente quedó eliminado en octavos de final y por penales a manos de Sao Paulo.

En el ámbito doméstico, ha ayudado al club a seguir conquistando títulos y ya son tres los que suma desde su regreso: Copa Colombia, Torneo de Primera División y Superliga de Colombia.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Boca hoy: la confesión de Ander Herrera, el 11 de Russo, guiño de Deyverson y más
Boca Juniors

Boca hoy: la confesión de Ander Herrera, el 11 de Russo, guiño de Deyverson y más

Tras su salida de Boca, Chicho Serna sufrió un robo en Villa La Angostura
Boca Juniors

Tras su salida de Boca, Chicho Serna sufrió un robo en Villa La Angostura

Chicho Serna rompió el silencio tras la disolución del Consejo del Fútbol en Boca: “No me guardé nada”
Boca Juniors

Chicho Serna rompió el silencio tras la disolución del Consejo del Fútbol en Boca: “No me guardé nada”

La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández
Fútbol europeo

La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo