Boca lo vendió en este mercado de pases y reveló el consejo que Chicho Serna le daba a diario: “No me pesó la camiseta”

Entre las ventas que realizó Boca este año, casi que pasó inadvertida la de un futbolista que llevaba tiempo sin jugar para el club, pero que fue de su propiedad durante más de un lustro. A mediados de julio y con un comunicado escueto, se dio cuenta de la salida definitiva de Jorman Campuzano rumbo al Atlético Nacional de Medellín, donde ya venía desempeñándose, que pagó 1.7 millones de dólares para quedarse con el cien por ciento de su ficha.

Incluso cuando nunca terminó de adaptarse al Xeneize, siendo 2021 su año de mayor participación con un total de 36 partidos entre todas las competencias, el propio mediocampista reconoció recientemente que Boca lo marcó y que fue la mejor experiencia de su carrera. Allí convivió con Mauricio Chicho Serna, compatriota que fue su guía en momentos difíciles y que recientemente dejó de pertenecer al Consejo de Fútbol del la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

En diálogo con ESPN Colombia, Campuzano recordó incluso un consejo que le daba Serna de manera recurrente para favorecer un vínculo con el hincha que nunca terminó de forjarse: “Allá me querían bastante, pero lamentablemente en lo futbolístico, con el hincha (no fue tan bien)… Es respetable, porque en Boca yo tiraba una jugadita, pisándola, y había dos aplausos. Ahora, me tiraba de plancha y era una ovación. Chicho me decía ‘meté una patadita, meté una patadita‘”.

Con otro gran conocedor del Mundo Boca como Oscar Córdoba siendo parte de la entrevista, el mediocampista de Atlético Nacional explicó lo que el club significó en su carrera. “Boca es único. Podrán decir ‘te quedó grande la camiseta’. No me pesó. Fui feliz, llegaron ofertas, no quisieron… En Boca viví todas mis etapas, maduré. Para mí fue todo”, señaló.

Campuzano fue titular en todos los partidos de Atlético Nacional durante la Libertadores 2025.

¿Cómo le fue a Jorman Campuzano en Boca?

Aunque nunca terminó de afianzarse como titular, Jorman Campuzano puede presumir de haber disputado 114 partidos con la camiseta de Boca desde su arribo en 2019, en los que aportó 2 goles y 4 asistencias. Además, fue parte de la obtención de 5 títulos: un Torneo de Primera División, una Supercopa Argentina, una Copa Argentina y dos Copas de la Liga.

Publicidad

Publicidad

Su presente en Atlético Nacional

Jorman Campuzano ha sido una pieza clave en Atlético Nacional desde su arribo a préstamo y allí radica la decisión del club de comprar la totalidad de su ficha. Fue titular en todos los partidos disputados en la presente edición de la Copa Libertadores, torneo en el que recientemente quedó eliminado en octavos de final y por penales a manos de Sao Paulo.

En el ámbito doméstico, ha ayudado al club a seguir conquistando títulos y ya son tres los que suma desde su regreso: Copa Colombia, Torneo de Primera División y Superliga de Colombia.