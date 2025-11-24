Tras la victoria ante Talleres, Chicho Serna reveló su postura sobre el futuro de Úbeda como DT de Boca: “Van a tomar la mejor decisión”

Pasan los partidos y Claudio Úbeda pareciera aferrarse cada vez más al banco de suplentes de Boca. El técnico no solo ya alcanzó los cuartos de final del Torneo Clausura, sino que lo hizo con el plus de llevar cinco triunfos consecutivos y, de yapa, contar con el apoyo visible de todo el plantel. Bajo ese contexto positivo, la voz de peso que apareció para opinar sobre su continuidad fue la de Mauricio “Chicho” Serna.

A tres meses de su salida del club tras la disolución del Consejo de Fútbol, la gloria Xeneize se hizo presente en La Bombonera como un hincha más. Y con la clasificación bajo el brazo, Chicho no dudó en respaldar el buen momento de Úbeda con una frase contundente y sin rodeos. “Yo creo que no depende [la continuidad de Úbeda] de salir campeón y el equipo está muy bien. Dios quiera que se den las cosas y nos termine dando una estrella más“, expresó en Tyc Sports, para acto seguido, entre risas, sentenciar: “Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá“.

Más allá de la broma, Serna criticó la ansiedad que rodea a la continuidad del actual entrenador Xeneize. “¿Qué cambia que hoy se diga que continúa Úbeda o que se diga después de dar la vuelta olímpica? Tranquilos, primero el lunes y después el martes“, sostuvo.

En esa línea, el colombiano defendió la gestión de Úbeda, destacando el nivel del equipo. “Vienen hace 20 días con el interrogante de si sigue Úbeda y Claudio está haciendo un gran trabajo con un equipo que cada vez juega mejor y recuperando jugadores valiosos“, agregó.

Finalmente, el ex volante dejó la decisión de la continuidad en manos de la cúpula directiva, encabezada por Juan Román Riquelme. “Seguramente nuestro presidente, y mi amigo, junto a la gente que tiene al lado van a tomar la mejor decisión“, afirmó, dejando en claro que, si bien su deseo es la continuidad, el veredicto final será institucional.

La fórmula que busca implementar Úbeda en su Boca

En conferencia de prensa, luego de vencer a Talleres, Úbeda no dudó en revelar la característica de juego que desea que prime continuamente en el Xeneize. “Para mí es súper importante la simpleza“, respondió, sintético y haciendo honor a su búsqueda.

“Cuando vos tenés jugadores que saben jugar al fútbol, esa simpleza es más viable para poder hacerla. Cuando nuestros jugadores que tratan bien el valor empiezan a funcionar, eso se trata más. Nuestra simpleza es tratar de transmitir, de relacionarnos con el jugador y estar siempre cerca”, continuó Úbeda, sin tampoco olvidarse de la influencia de Miguel Ángel Russo. “Es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel. Hay veces que demanda un poco más de tiempo terminar encontrando funcionamiento“, sentenció.

