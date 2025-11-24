Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras la victoria ante Talleres, Chicho Serna reveló su postura sobre el futuro de Úbeda como DT de Boca: “Van a tomar la mejor decisión”

El ex integrante del Consejo de Fútbol defendió el gran momento del entrenador interino y sorprendió con la decisión que tomaría con el plantel.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Mauricio Serna se rindió a los pies de Claudio Úbeda.
© GettyMauricio Serna se rindió a los pies de Claudio Úbeda.

Pasan los partidos y Claudio Úbeda pareciera aferrarse cada vez más al banco de suplentes de Boca. El técnico no solo ya alcanzó los cuartos de final del Torneo Clausura, sino que lo hizo con el plus de llevar cinco triunfos consecutivos y, de yapa, contar con el apoyo visible de todo el plantel. Bajo ese contexto positivo, la voz de peso que apareció para opinar sobre su continuidad fue la de Mauricio “Chicho” Serna.

A tres meses de su salida del club tras la disolución del Consejo de Fútbol, la gloria Xeneize se hizo presente en La Bombonera como un hincha más. Y con la clasificación bajo el brazo, Chicho no dudó en respaldar el buen momento de Úbeda con una frase contundente y sin rodeos. “Yo creo que no depende [la continuidad de Úbeda] de salir campeón y el equipo está muy bien. Dios quiera que se den las cosas y nos termine dando una estrella más“, expresó en Tyc Sports, para acto seguido, entre risas, sentenciar: “Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá“.

Más allá de la broma, Serna criticó la ansiedad que rodea a la continuidad del actual entrenador Xeneize. “¿Qué cambia que hoy se diga que continúa Úbeda o que se diga después de dar la vuelta olímpica? Tranquilos, primero el lunes y después el martes“, sostuvo.

Tweet placeholder

En esa línea, el colombiano defendió la gestión de Úbeda, destacando el nivel del equipo. “Vienen hace 20 días con el interrogante de si sigue Úbeda y Claudio está haciendo un gran trabajo con un equipo que cada vez juega mejor y recuperando jugadores valiosos“, agregó.

Finalmente, el ex volante dejó la decisión de la continuidad en manos de la cúpula directiva, encabezada por Juan Román Riquelme. “Seguramente nuestro presidente, y mi amigo, junto a la gente que tiene al lado van a tomar la mejor decisión“, afirmó, dejando en claro que, si bien su deseo es la continuidad, el veredicto final será institucional.

Publicidad

La fórmula que busca implementar Úbeda en su Boca

En conferencia de prensa, luego de vencer a Talleres, Úbeda no dudó en revelar la característica de juego que desea que prime continuamente en el Xeneize. “Para mí es súper importante la simpleza“, respondió, sintético y haciendo honor a su búsqueda.

Tras la visita de Dua Lipa en el Superclásico ante River, las estrellas que visitaron La Bombonera junto a Riquelme para ver a Boca

ver también

Tras la visita de Dua Lipa en el Superclásico ante River, las estrellas que visitaron La Bombonera junto a Riquelme para ver a Boca

El particular gesto de líder de Leandro Paredes con uno de los jugadores más criticados de Boca: “Estamos felices”

ver también

El particular gesto de líder de Leandro Paredes con uno de los jugadores más criticados de Boca: “Estamos felices”

“Cuando vos tenés jugadores que saben jugar al fútbol, esa simpleza es más viable para poder hacerla. Cuando nuestros jugadores que tratan bien el valor empiezan a funcionar, eso se trata más. Nuestra simpleza es tratar de transmitir, de relacionarnos con el jugador y estar siempre cerca”, continuó Úbeda, sin tampoco olvidarse de la influencia de Miguel Ángel Russo. “Es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel. Hay veces que demanda un poco más de tiempo terminar encontrando funcionamiento“, sentenció.

Datos clave

  • Mauricio Serna respaldó la continuidad de Claudio Úbeda como técnico de Boca.
  • Úbeda lleva cinco triunfos consecutivos y clasificó a cuartos de final del torneo.
  • Chicho Serna bromeó que le haría “contrato por 10 años” al entrenador.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Serna apuntó contra Dóvalo por el arbitraje de Boca vs. Belgrano: "Me da risa"
Boca Juniors

Serna apuntó contra Dóvalo por el arbitraje de Boca vs. Belgrano: "Me da risa"

Chicho Serna, presente en Boca Predio: los motivos
Boca Juniors

Chicho Serna, presente en Boca Predio: los motivos

Boca lo vendió en este mercado de pases y reveló el consejo que Chicho Serna le daba a diario: “No me pesó la camiseta”
Boca Juniors

Boca lo vendió en este mercado de pases y reveló el consejo que Chicho Serna le daba a diario: “No me pesó la camiseta”

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política
Fútbol Argentino

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo