Chicho Serna apuntó contra Pablo Dóvalo por el arbitraje de Boca vs. Belgrano: “Me da risa”

Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors dejó este fin de semana puntos cruciales ante Belgrano en La Bombonera. La derrota dejó al Xeneize fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores y solo la diferencia de gol lo está metiendo hoy en octavos de final del certamen local.

Con cuatro compromisos por delante en el torneo, los dirigidos por Claudio Úbeda saben que no tienen más margen de error y ya se preparan para el próximo duelo. Sin embargo, aún hay repercusiones por lo sucedido el sábado ante el Pirata.

En ese contexto, Chicho Serna, quien fuera integrante del Consejo de Fútbol, habló tras el partido con El Show de Boca, esta vez en calidad de hincha y exfutbolista del club de la Ribera. Allí, apuntó contra Pablo Dóvalo, a quien acusó de cometer errores que perjudicaron al local.

“Qué pésimo arbitraje. ¿Quién estaba en el VAR? Me da risa, me da risa. La figura de la cancha fue Dóvalo, sin lugar a dudas. Dudo mucho de la jugada del penal, dudo mucho. Esa línea… yo no la he visto. Me parece que es una línea que va muy en diagonal, como para acomodar. Y me inquieta. El árbitro fue pésimo y el VAR fue terrible”, analizó sobre el pisotón de Lautaro Di Lollo.

Y se extendió: “Por eso también hablo, porque hoy soy un hincha que se va con bronca. De un personaje como el señor Dóvalo, con mucha bronca y de quien estaba en el VAR. Porque pensemos bien: si había fuera de juego, ¿por qué la televisión no repite la jugada ni marca la línea como corresponde?”.

Su experiencia en el Consejo de Fútbol

“Cuando yo estaba en el club, yo siempre iba antes y después de los partidos a hablar con los árbitros. Y claro, una manera de hablar cuando va a empezar el juego, todos estamos en cero. Me tocó discutir fuerte, pero quedaba ahí”, contó Serna sobre cómo manejaba la relación con los árbitros.

Y contó una anécdota: “Me acuerdo una jugada en Florencio Varela, una expulsión al Chelo Weigandt. Fue Rey Hilfer, creo que era el árbitro. Y le dije, o fuimos Raúl y yo, te equivocaste. Después me lo crucé y me dijo, tenías razón, me equivoqué. El que está claro, tranquilo, que no tiene la adrenalina del partido y que mueve la maquinita, ese es el que tiene que corregir”.

