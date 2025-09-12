Es tendencia:
A un mes de su salida, Chicho Serna volvió a Boca: ¿Se rearma el Consejo de Fútbol?

Luego de que Boca emitiera un comunicado para anunciar su salida junto a la de Raúl Cascini, el colombiano estuvo reunido con Riquelme y el Chelo Delgado.

Por Julián Mazzara

Mauricio Serna, ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca.
© IMAGO / ZUMA WireMauricio Serna, ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca.

La crisis deportiva de Boca ya terminó, pero se llevó puesto a Mauricio Serna y también a Raúl Cascini. El elenco dirigido por Miguel Ángel Russo cortó la racha de 12 partidos sin triunfos, ahora lleva tres victorias en fila y va por el cuarto. Pero se disolvió el Consejo de Fútbol.

Fueron muchísimas las críticas que recibió Juan Román Riquelme, al igual que el colombiano y el autor del gol con el que el Xeneize derrotó a AC Milan, por penales, en la edición 2003 de la Copa Intercontinental. Para culminar con ellas, se llegó a un acuerdo y cesaron las actividades de los miembros del CdF. Pero ahora, Chicho reapareció por las instalaciones de Boca Predio.

Durante las últimas horas, el periodista Facundo Pérez informó en DSPORTS Radio que Serna “estuvo presente en la Reserva, ya que mantiene relación con Riquelme, Delgado y el cuerpo técnico“, sostuvo. Tras confirmar que su visita no estuvo relacionada a una cuestión laboral sino de amistad, su figura causa mucha repercusión.

Todavía, en las oficinas de Brandsen 805 no tomaron una decisión respecto a lo que sucederá con el Consejo de Fútbol, si habrá un mánager o si solamente la Comisión Directiva tomará decisiones con respecto al fútbol del Xeneize. Mientras tanto, el Chelo Delgado continúa trabajando dentro del departamento que antes tenía a Cascini, Serna y que también supo involucrar a Jorge Bermúdez.

¿Cómo está la situación del nuevo mánager de Boca?

Las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascinisignificaron el final para el Consejo de Fútbol a Boca, luego de una decisión tomada por el propio Juan Román Riquelme. Si bien se decía que ambos iban a ser reemplazados por un mánager, desde el club no hubo novedades.

La chance de que el Xeneize continúe de la misma manera que en la actualidad, con Marcelo Delgado a cargo, es cada vez más concreta. Además, en caso de escoger un nuevo encargado para el fútbol del club, la dirigencia del club se tomará su tiempo para definir el nombre y el proyecto.

julián mazzara
