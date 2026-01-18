El insólito momento que protagonizaron los hinchas de River en el amistoso ante Peñarol

Luego de trabajar en Ezeiza y en San Martín de los Andes, el último tramo de la pretemporada de River fue en Uruguay. Allí se enfrentó a Millonarios el pasado domingo, luego se entrenó durante toda la semana y el sábado cerró su serie de amistosos ante Peñarol. Los de Marcelo Gallardo igualaron sin goles en el Campus Municipal de Maldonado, pero todo se definió por penales y los de Núñez fueron más efectivos.

En el Campus Municipal de Maldonado hubo parcialidad de ambos equipos. Los hinchas de River ocuparon una de las cabeceras y, muchos de ellos, fueron protagonistas de un insólito blooper. El partido terminó 0 a 0 y comenzó la retirada en la tribuna del Millonario, eso se debió a que muchos hinchas no sabían que había penales.

Cabe destacar que muchos de esos hinchas, al enterarse que había penales, decidieron regresar a la tribuna y ver la ejecución de los mismos. En la tanda, por el lado del Millonario convirtieron: Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, mientras que por el lado de Peñarol, los que fallaron fueron Julio Daguer e Ignacio Alegre.

Ian Subiabre. (Foto: @SerieRdeLP).

¿Cuándo vuelve a jugar River?

Luego de superar a Millonario y Peñarol en los amistosos de pretemporada, los de Marcelo Gallardo regresarán a Buenos Aires para preparar lo que será el debut en el Torneo Apertura. Los de Núñez visitarán a Barracas Central el próximo sábado 24 de enero a partir de las 17 horas por la primera fecha de la Zona B.

