Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca y Tigre se enfrentan por el Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

El Xeneize busca aprovechar el envión del Superclásico al recibir al Matador en La Bombonera, por el cierre de la fase regular del campeonato.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Boca y Tigre chocan en La Bombonera.
© Getty/Prensa TigreBoca y Tigre chocan en La Bombonera.

Boca recibe a Tigre, este domingo desde las 20.15 en La Bombonera, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Xeneize busca aprovechar el envión anímico del Superclásico para quedar como líder de la Zona A, mientras que el Matador intenta quedar entre los cuatro primeros. El árbitro designado es Darío Herrera y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

Boca vs. Tigre: minuto a minuto

Las formaciones de Boca y Tigre

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Las chances de Italia de clasificar al Mundial tras ser enviado al repechaje por Noruega y Haaland
Eliminatorias UEFA

Las chances de Italia de clasificar al Mundial tras ser enviado al repechaje por Noruega y Haaland

Gallardo se refirió a la posible clasificación a la Libertadores con ayuda de Boca
River Plate

Gallardo se refirió a la posible clasificación a la Libertadores con ayuda de Boca

Cuándo y dónde se juega la final por el ascenso de la Primera Nacional entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn
Fútbol Argentino

Cuándo y dónde se juega la final por el ascenso de la Primera Nacional entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn

Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón
Fútbol Argentino

Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo