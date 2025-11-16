Boca y Tigre se enfrentan por el Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

Boca recibe a Tigre, este domingo desde las 20.15 en La Bombonera, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Xeneize busca aprovechar el envión anímico del Superclásico para quedar como líder de la Zona A, mientras que el Matador intenta quedar entre los cuatro primeros. El árbitro designado es Darío Herrera y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

Boca vs. Tigre: minuto a minuto

Las formaciones de Boca y Tigre

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero.