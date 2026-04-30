Catherine Fulop habló sobre la llegada de Dybala a Boca e ilusionó a los hinchas: “Tiene un sueño por cumplir”

Cada vez falta menos para el mercado de pases y la novela de Paulo Dybala para ponerse la camiseta de Boca toma mucha fuerza. En ese sentido, prácticamente todos los días hay una novedad que alimenta los rumores de que el campeón del mundo volverá al fútbol argentino después de mitad de año y en esta oportunidad fue Catherine Fulop quien rompió el silencio en una entrevista.

Cabe recordar que La Joya tiene contrato en Roma hasta el 30 de junio, por lo que a partir de julio podría convertirse en nuevo refuerzo del Xeneize a coste cero, ya que solamente debería pagar su salario y no desembolsar dinero por su traspaso. Por ese motivo, su suegra se refirió a esta posibilidad y aumentó la euforia de los hinchas que sueñan con el arribo del cordobés.

Paulo Dybala, futbolista de Roma que pretende Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Urbana Play Fm, Catherine hizo referencia a la posible llegada de Dybala a Boca en la próxima ventana de transferencias. “Paulo ama Roma y ahí lo quieren muchísimo. Pero tiene un sueño por cumplirle al padre, que es estar en Boca“, sentenció Fulop de forma contundente al hacer hincapié en lo que sería el fichaje del año.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la modelo y presentadora de televisión amplió su discurso al respecto. “Él se lo inculcó“, manifestó sobre la herencia que le dejó el padre antes de fallecer. “Yo, feliz de que vengan a Argentina“, expresó sobre tener a Paulo, Oriana Sabatini y a su pequeña nieta cerca, a pesar de que vaya en contra de su reconocido fanatismo por River.

"Ellos de verdad que aman Roma, creo que a él lo quieren muchísimo ahí. Después, por otro lado, tiene el sueño que cumplirle al padre de estar en Boca. Yo feliz de que vengan a la Argentina, no sé si tanto a Boca".



— CATHERINE FULOP sobre la posibilidad de que Oriana Sabatini y… pic.twitter.com/5sdcyJo0QW — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) April 29, 2026

Publicidad

En los últimos días hubo novedades que van en sintonía con el sueño de los hinchas y el deseo de Juan Román Riquelme, de contar con Dybala a partir del segundo semestre de la temporada. El objetivo es claro: sumarlo como refuerzo de lujo para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores y tenerlo a disposición en el anhelo máximo que es conseguir la séptima conquista.

Además, vale destacar el rol clave de Leandro Paredes. El volante es íntimo amigo de Paulo, luego de compartir años en Roma y en la Selección Argentina, donde formaron una estrecha relación. El capitán de Boca mete presión para que se selle el arribo de Dybala a partir de julio y sea el salto de calidad necesario para pelear seriamente por el ámbito internacional.

Leandro Paredes y Paulo Dybala en la Selección Argentina. (Getty Images)