El golazo del Colo Barco para que Argentina le gane a Islandia en la previa del Mundial 2026

El ex Boca sacó un gran remate de volea para estampar el primer tanto de la Albiceleste para imponerse parcialmente frente a los Vikingos.

Argentina disputaba su último amistoso previo al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde le tocará debutar el martes 16 de junio frente a Argelia, y en el Jordan-Hare Stadium enfrentaba a Islandia, que no clasificó a la competencia.

Luego de sufrir en el comienzo del partido, donde Mikael Ellertsson falló una situación muy clara, los comandados por Lionel Scaloni tuvieron una jugada a balón detenido en la que abrieron el laboratorio y llevaron a cabo una de las ensayadas durante los entrenamientos. No salió como lo esperaban, ya que una serie de rebotes ensució lo planificado.

Cuando los futbolistas islandeses trataron de despejar la pelota, no lo hicieron con éxito. Y allí apareció Valentín Barco, quien sacó un gran remate para que se meta en el primer palo del arco defendido por Elías Rafn Ólafsson, quien no tuvo nada que hacer para impedirlo.

Así, el Colo Barco anotó su segundo gol con la camiseta de la Selección Argentina en un total de cuatro partidos disputados. El primero de sus tantos fue frente a Zambia, en La Bombonera, el 31 de marzo de este año.

¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! 🇦🇷⚽



A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

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Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026