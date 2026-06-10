Scaloni confirmó cuándo definirán al reemplazante de Balerdi y descartó que Paredes se pierda el Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste pidió más tiempo para definir al 26° jugador de la lista y aportó alivio por el estado físico del capitán de Boca.

Por el segundo amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina venció este martes por 3-0 a su par de Islandia en el Estadio Jordan-Hare, en Auburn, Alabama. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada anotaron los tantos para la Albiceleste.

De esta manera, los campeones del mundo ya se sacaron de encima los dos amistosos internacionales. Por delante, nada menos que el debut por la gran cita. El próximo martes, en Kansas City, Argentina abrirá la fase de grupos ante Argelia.

En el inicio de la conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió a su definición más esperada por estas horas: el reemplazante de Leonardo Balerdi, baja en el Mundial por una lesión muscular. Sin embargo, el DT aún no precisó quién será el 26° de la lista.

“Capaz que un día más me tomo. Capaz mañana, capaz que dos días”, explicó el entrenador de Pujato, que podría tardar hasta el jueves en dar el nombre del futbolista que se sume al plantel.

Leandro Paredes en su arribo a Estados Unidos. (Foto: Getty)

“Si te digo que está acá es muy fácil. Si te digo que no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Pero eso no es lo importante hoy. Lo importante es que el equipo dio buenas muestras, que está bien. Lo preocupados que estábamos hace unos días, hoy estamos más tranquilos”, se extendió Scaloni.

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Scaloni desmintió que Paredes pueda quedar afuera por lesión

“A Leandro no hace falta esperarlo, está bien. No lo vamos a apurar. Seguramente el fin de semana esté con el grupo. Él se va a quedar con nosotros, eso seguro”, sentenció el entrenador, que descarta que el capitán de Boca pueda ser borrado de la lista en estos días.

Además, se refirió a la actualidad de Montiel, que jugó unos minutos ante Islandia: “Vi bien a Gonzalo. Ya sabíamos que estaba bien, incluso quería jugar más. Lo fuimos llevando de a poco. Bien, contentos porque Gonzalo siempre ha estado cuando lo hemos llamado y nos ha dado un montón de cosas más. Sabemos que cuando lo necesitemos va a estar ahí”.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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