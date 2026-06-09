A 2 días del Mundial, Luis de La Fuente se mostró confiado con España: “Posiblemente tengamos a los mejores del mundo”

El DT de la Roja infló el pecho al ser consultado por el nivel de sus jugadores de cara a la Copa del Mundo.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la expecativa es total. Con el correr de las horas, la ansiedad por el inicio del certamen se incrementa, aunque no parece ser así en Luis de La Fuente, entrenador de España. Al menos así lo demostró luego de vencer 3-1 a Perú, en su último amistoso previo a la Copa del Mundo, cuando infló el pecho y se mostró confiado con el plantel que tiene a disposición. “Quizás tenemos a los seis mejores volantes interiores del mundo“, sentenció.

Sin miedo alguno, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa sobre el nivel individual de Dani Olmo, volante de Barcelona. Y si bien catalogó que “está en un momento fantástico de confianza” y asegurar que “este Mundial tendrá un papel estelar“, De la Fuente aprovechó para rendirse en elogios ante todos sus mediocampistas.

“En esas posiciones interiores posiblemente tengamos a los mejores jugadores del mundo: Dani, Mikel, Fabián, Rodri, Zubi, etc“, sentenció. “Cualquiera de ellos se merece este reconocimiento. No es un regalo, es la oportunidad de demostrar internacionalmente su categoría y calidad“, recalcó.

No obstante, el DT puso rápido el freno de mano cuando debió referirse a las proyecciones que le asignan el rol de candidato a su selección. “La valoración es un reconocimiento a una tarea, a un trabajo hecho, a un mérito que se han ganado a pulso estos jugadores, por eso es el reconocimiento“, contestó. Y, cauteloso, agregó: “El que te reconozcan como candidato no garantiza nada, sabiendo, además, que hay otras selecciones tan fuertes como la nuestra“.

Bajo esa línea, mantuvo un mesurado optimismo al palpitar la fase de grupos de La Roja, en donde comparte grupo con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. “Tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y en nuestra forma de jugar, estamos convencidos de que esta idea nos va muy bien“, resaltó. Y cerró: “También a la vez somos lo suficientemente humildes para entender que hay muchas selecciones, un grupo muy potente, con las mismas capacidades que nosotros”.

Datos clave

El entrenador Luis de la Fuente elogió a sus mediocampistas tras vencer a Perú.

elogió a sus mediocampistas tras vencer a Perú. La Selección de España derrotó 3-1 a Perú en su último partido amistoso.

en su último partido amistoso. España integra el grupo mundialista junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.