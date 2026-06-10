La Selección Argentina comenzará el Mundial 2026 como líder del ranking FIFA: la maldición que intentará romper

Tras la victoria ante Islandia, la Albiceleste debutará en la Copa del Mundo en el primer puesto del escalafón global, lo cual le otorga un incentivo extra.

La Selección Argentina llega al Mundial con la flechita para arriba luego de haber vencido a Honduras e Islandia en sus amistosos de preparación y, con ello, se aseguró ir en defensa de la corona con un detalle particular: lo hará como líder del ranking FIFA, puesto que se garantizó gracias a sus recientes triunfos y el empate de España ante Irak y la derrotas de Francia ante Costa de Marfil, resultados que dejaron a la Roja como escolta y los galos cerrando el podio.

Actualizado con los resultados correspondientes tras los últimos amistosos, la Albiceleste aterriza en la Copa del Mundo con un total de 1877 puntos, sacándole tan solo tres unidades de distancia a España (1874), mientras que Les Blues figuran con 1870. Más alejados, en Top 5 aparecen Inglaterra, con 1827 porotos, y Portugal, tocando los 1766 puntos.

De esta manera, será la primera vez, desde la creación del ranking, en la que Argentina debute en un Mundial como la mejor selección del mundo. La vez que más cerca había estado de este hito fue en la previa de Corea y Japón 2002 y Qatar 2022, ediciones a las que llegó en el tercer escalón. Sin embargo, este dato podría no ser del todo auspicioso para los campeones del mundo. ¿La razón? Nunca un líder del escalafón previo a una Copa del Mundo terminó consagrándose campeón.

Los titulares de Argentina en la goleada ante Islandia (Getty).

La maldición del Ranking FIFA que Argentina intentará romper en el Mundial

El Ranking se puso en vigencia a partir de 1992, por lo que en Estados Unidos 1994 fue cuando hizo su estreno en una edición del certamen internacional. En aqeulla ocasión, Alemania llegó en el primer lugar y fue eliminada en cuartos de final ante Bélgica. Cuatro años después, en Francia 1998, el líder Brasil perdió en la final ante el conjunto local, quienes terminaron siendo víctimas de la maldición en la edición del 2002, al no superar la fase de grupos siendo los punteros de la tabla general.

En Alemania 2006, nuevamente la Scratch se hizo presente viendo a todos desde la cima y se volvió a Sudamérica tras caer en los cuartos, otra vez a manos de Francia. Como si fuera poco, la maldición le pegó por tercera vez a la Scratch en Sudáfrica 2010, donde cayó en la misma instancia ante Países Bajos.

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Luego, para Brasil 2014, la campeona defensora España compitió como la número ‘1’del ranking y su camino terminó en fase de grupos. La misma secuencia se repitió en Rusia 2018, torneo para el cual Alemania llegó con la intención de defender la corona y su liderazgo internacional, pero no terminó alcanzando los octavos. Por último, Brasil volvió a estar en lo más alto para Qatar 2022 y chocó contra Croacia en cuartos de final. Ahora es el momento de Argentina, la selección que intentará ponerle fin a una tenebrosa estadística que ya lleva ocho ediciones vigente.