Cuti Romero mostró el importante progreso en su recuperación a 29 días del Mundial 2026

Menos de un mes queda para el inicio de la Copa del Mundo en la que la Selección Argentina buscará conseguir un hito que lleva 62 años sin ser logrado: ser bicampeona del mundo de forma consecutiva. Y para ello, Cristian Romero es un jugador fundamental. El defensor argentino hoy está lesionado, pero recientemente mostró que evoluciona favorablemente para llegar en plenitud al Mundial 2026.
Cuti compartió una publicación con seis fotos en Instagram, mostrando que aún se encuentra en Londres y, entre ellas, llama la atención una en particular, donde se lo puede ver con un entrenador personal realizando ejercicios en los que pone el peso de su cuerpo en su pierna derecha, la de la lesión. Una demostración de la importante evolución en la misma.
Cuti se lesionó el pasado 12 de abril, en un partido de su Tottenham contra el Sunderland, cuando colisionó con el arquero Antonín Kinský, causándole así un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha, tras haber sido empujado por un rival. Desde entonces, se propuso llegar para la Copa del Mundo y eso es exactamente lo que está haciendo.
Lionel Scaloni confía en que así sea, y si bien recién se compartió la prelista de 55 jugadores de la que saldrán los 26 convocados para el Mundial 2026, el nombre de Cuti Romero es uno de los fijos para la definitiva, ya que el seleccionador argentino confía en la recuperación del central que considera inamovible de su once inicial.
Cuti Romero es uno de los jugadores clave de la Selección Argentina para el Mundial 2026. (Getty)
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia, por la Fecha 1 del Grupo J. Luego, el seleccionado albiceleste tendrá dos partidos en Dallas, su sede para esta Copa del Mundo; el primero será el 22 de junio vs. Austria, y el otro, el 27, contra Jordania.
- 16/06/2026 – Argentina vs Argelia (Kansas City -Arrowhead Stadium)
- 16/06/2026 – Austria vs Jordania (San Francisco – Levi’s Stadium)
- 22/06/2026 – Argentina vs Austria (Dallas – AT&T Stadium)
- 23/06/2026 – Jordania vs Argelia (San Francisco – Levi’s Stadium)
- 27/06/2026 – Argelia vs Austria (Kansas City -Arrowhead Stadium)
- 27/06/2026 – Argentina vs Jordania (Dallas – AT&T Stadium)
Síntesis
- Cuti Romero sufrió un esguince de rodilla el pasado 12 de abril con el Tottenham.
- Este miércoles, Cuti Romero mostró que ya puede poner peso en esa pierna y trabaja con un preparador físico.
- La Selección Argentina cuenta con que Cuti Romero llegue en un 100% de sus condiciones para el Mundial 2026.