Con la vuelta de Franco Armani y las ausencias de Ian Subiabre y Kendry Páez, los convocados de River vs. Gimnasia

El Pulpo concentra por primera vez en la era Coudet y por segunda vez en el año. La lista está conformada por 23 futbolistas.

River tiene todo listo para jugar los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Eduardo Coudet definió la lista de convocados para recibir a Gimnasia en el Monumental, en el encuentro programado para este miércoles 13 de mayo desde las 21.30, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

Las principales novedades aparecen en las ausencias. Ian Subiabre y Kendry Páez quedaron afuera de la nómina pese a haber sumado minutos ante San Lorenzo, partido que ambos, a priori, terminaron sin evidenciar molestias físicas. La decisión, por ahora, responde únicamente a cuestiones futbolísticas.

En lo que respecta a las altas, lo más destacado es el regreso de Franco Armani, que ya dejó atrás su lesión y volvió estar a disposición, tal como había adelantado el Chacho en conferencia de prensa. El Pulpo concentra por segunda vez en el año, tras haber participado únicamente en la derrota ante Vélez en febrero. A su vez, los juveniles Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza vuelven a ser citados luego de no estar ante San Lorenzo.

Por otro lado, uno de los que continúa afuera es Kevin Castaño, quien sigue sin estar dentro de las prioridades del director técnico. El colombiano tampoco había sido citado ante San Lorenzo y su única participación reciente fue en el viaje a Venezuela por la Copa Sudamericana.

La lista de convocados de River

Arqueros : Santiago Beltrán y Franco Armani.

: Santiago Beltrán y Franco Armani. Defensores : Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella.

: Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. Volantes : Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Maximiliano Meza, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra y Juan Fernando Quintero.

: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Maximiliano Meza, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra y Juan Fernando Quintero. Delanteros: Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/fdyXCaNpSw — River Plate (@RiverPlate) May 12, 2026

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La probable formación de River para enfrentar a San Lorenzo

A falta de 24 horas para el partido, el Millonario podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El encuentro ante el Lobo se llevará a cabo este miércoles 13 de mayo a partir de las 21.30 en el Estadio Monumental. El encuentro, que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports.

En síntesis

Eduardo Coudet convocó al plantel de River para enfrentar a Gimnasia este miércoles 13 .

convocó al plantel de River para enfrentar a Gimnasia este . Franco Armani regresa a la lista de concentrados tras recuperarse de su lesión .

regresa a la lista de concentrados tras recuperarse de su . Kevin Castaño quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica para los cuartos de final.