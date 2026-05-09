Claudio Úbeda, autocrítico tras la eliminación de Boca ante Huracán: “Lo perdimos nosotros”

En un partidazo en La Bombonera, Boca perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, siendo un golpe muy duro en la previa de la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Bajo ese contexto, Claudio Úbeda rompió el silencio tras la derrota al asistir a la conferencia de prensa protocolar.

Lo cierto es que el entrenador fue contundente. “El partido lo perdimos nosotros“, sentenció como frase fuerte delante del micrófono. Pocos segundos más tarde, el director técnico del Xeneize redobló la apuesta y fue por más. “No se pueden cometer más ese tipo de errores, terminan dejándote afuera de una competencia importante“, manifestó sin titubear al decirlo.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Teníamos la obligación de avanzar en esta instancia, los chicos hicieron todo lo posible”, expresó Úbeda en la sala de prensa. “Tenemos dos finales por delante. Hay que focalizarse en esos partidos y achicar el margen de error al mínimo”, sostuvo de cara a los duelos de la Copa Libertadores.

Inmediatamente después, el Sifón continuó: “Perder un partido como hoy, nos deja angustiados“. Casi que en un mensaje similar, se tomó un segundo y analizó lo ocurrido sobre el campo de juego y siguió: “Hemos tenido un dominio absoluto del juego, tuvimos muchas situaciones de gol. Pero sí cometimos errores, comenzamos perdiendo por un error nuestro“.

Los futbolistas de Boca en la derrota ante Huracán. (Getty Images)

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Con vistas al futuro inmediato, el entrenador dijo: “Hay que levantar cabeza lo más rápido posible. Entramos al vestuario y fue lo primero que dijimos“. Además, el director técnico se encargó de extender su opinión y fue allí cuando añadió: “Tenemos competencia por delante y motivos suficientes. Ya mismo, ni siquiera mañana. El equipo lo va a hacer bien“.

Por último, se refirió a la lesión de Adam Bareiro, que debió ser reemplazado en el primer tiempo. “Fue una consecuencia de la jugada que tira una chilena. Le generó una molestia cerca de la ingle y después no pudo seguir“, contó durante la conferencia de prensa. Sin embargo, Úbeda también aclaró: “No tiene nada que ver con la molestia anterior que lo tenía en duda“.

Los futbolistas de Boca en la derrota ante Huracán. (Getty Images)

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