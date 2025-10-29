Después de la victoria ante Barracas Central, Boca se acomodó en la tabla de posiciones tanto del Torneo Clausura como en la tabla anual, con la mente puesta en la clasificación a la próximo Copa Libertadores. Sin embargo, este fin de semana se enfrenta a Estudiantes de La Plata en un partido fundamental para empezar a definir los puestos, a falta de solamente dos fechas.

En el híper caliente cotejo contra el Guapo, Leandro Paredes vio la quinta tarjeta amarilla y no está disponible para el duelo ante el Pincha. En ese sentido, Claudio Úbeda tiene que tomar cartas en el asunto y elegir a un reemplazante para el campeón del mundo. Claro está que candidatos hay varios, pero el director técnico solo debe quedarse con uno de ellos.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Úbeda resolvió que Tomás Belmonte reemplace a Paredes. Esta novedad de último momento sorprendió a todo el ambiente, debido a lo sucedido en los cotejos más recientes. El ex Lanús es uno de los volantes con menos tiempo de juego en estos tiempos, por lo que su ingreso como titular ante Estudiantes era muy inesperado.

Tomás Belmonte, mediocampista Boca Juniors. (Getty Images)

Lo llamativo es que le ganó la pulseada a Ander Herrera, siendo que su ingreso en los segundos tiempos de cada uno de los partidos es prácticamente una fija. Incluso, sin ir más lejos, el lunes frente a Barracas Central fue uno de los mejores jugadores de Boca cuando entró en el complemento y se pudo asociar con todos los futbolistas que lo rodeaban, a base de pases y gambetas.

Otro dato que llama la atención es que se impuso ante Williams Alarcón. El chileno también suele ser uno de los protagonistas que más ingresa en los complementos e incluso fue titular ante el Guapo. Además, cabe destacar que Rodrigo Battaglia sigue lesionado debido a que padece una cuestión “muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda”, según informó el club.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, Belmonte sería titular en el mediocampo de Boca junto a Milton Delgado que se convirtió en una nueva pieza fundamental. Un detalle a resaltar es la larga inactividad que acumula Toto, ya que lleva tres meses sin ser titular en el Xeneize. La última oportunidad en la que estuvo desde el arranque fue en el partido ante Huracán el pasado 27 de julio, que fue derrota por 1-0.

Tomás Belmonte, mediocampista de Boca Juniors durante el Mundial de Clubes. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

16 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El protagonista Leandro Paredes no jugará contra Estudiantes por acumulación de quinta tarjeta amarilla .

no jugará contra por acumulación de . El DT Claudio Úbeda eligió a Tomás Belmonte como reemplazante de Paredes en el mediocampo de Boca .

eligió a como en el mediocampo de . Tomás Belmonte no es titular en Boca desde el partido ante Huracán el 27 de julio (hace tres meses).